Afghanistan e Pakistan: le due anime dei talebani incendiano l’altro Oriente

Raid pakistano su Kabul: oltre 400 morti, ma Islamabad nega. Dietro il conflitto non solo le dispute di confine: qui si abbatte anche l’onda lunga della guerra scatenata da Usa e Israele, tra separatisti manovrati dagli ayatollah e ribelli del Belucistan anti-sciiti sostenuti da Riad. E milioni di pachistani considerano Ali Khamenei un martire