Afghanistan abbandonato. «L’Ue vuole rimpatriare chi è fuggito dall’orrore»

La Commissione ha aperto un canale con i talebani nonostante la drammatica situazione umanitaria nel paese e la repressione dei diritti. A giugno una delegazione è stata ospitata a Bruxelles per accelerare le espulsioni. Anche l’Italia spinge per i rimpatri. Jalali, Ecre: «Non sappiamo che cosa accada alle persone una volta riconsegnate alle autorità»