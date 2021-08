È il secondo giorno del nuovo governo ad interim imposto dai talebani a Kabul. Il loro obiettivo, fin da subito, è dimostrare al mondo che non sono più i fondamentalisti di trent’anni fa.

Il destino di molti afghani, che hanno lavorato con governi stranieri, rimane incerto. I talebani hanno promesso una amnistia, ma i dettagli rimangono poco chiari. Le donne sono state invitate a tornare alla guida del paese, ma sotto la legge della Sharia. Intanto, la situazione all’aeroporto internazionale Hamid Karzai si è stabilizzata, con i talebani che ne hanno assunto il controllo.

La Turchia inizia a trattare

Dopo la corsa ai ripari contro l’ondata di profughi afghani e la costruzione di un muro che sarà lungo 295 chilometri al confine con l’Iran, la Turchia fa sapere di essere in trattative con «tutte le parti» del conflitto afghano, compresi i talebani.

In una conferenza stampa nella capitale giordana Amman, secondo quanto riporta la Cnn, il ministro degli Esteri turco, Mevlut Cavusoglu ha affermato che Ankara ha accolto con favore i messaggi dei talebani sulle missioni diplomatiche e sui cittadini turchi, e si è detto speranzoso di poter vedere le parole trasformate in azioni concrete. Ankara, ha aggiunto, continuerà a sostenere lo sviluppo economico, la stabilità e la pace dell’Afghanistan.

Causoglu ha affermato che la Turchia sta attualmente lavorando per evacuare i suoi cittadini e quelli di altri paesi.

In precedenza, il paese si era offerto di mantenere le sue 600 truppe a Kabul per proteggere e gestire l’aeroporto dopo il ritiro di altri membri della Nato. Ma dal momento che i talebani hanno preso il controllo, non è chiaro se ciò accadrà. Due fonti anonime hanno spiegato all’agenzia di stampa Reuters che questi piani sono stati abbandonati, ma la Turchia era disposta a fornire supporto se i talebani lo avessero chiesto.

Una strana calma piatta

Per le strade di Kabul c’è una strana calma piatta. Il giornalista della Bbc, Malik Mudassir, racconta che alcuni negozi hanno riaperto. Le persone, scrive, si aspettano che accada qualcosa da un momento all’altro. Le donne sono nascoste in casa: c’è paura. Mudassir cammina per le strade della città, si aspetta che i talebani che gli camminano di fianco, lo fermino: non succede nulla. È strano anche per lui.

Eppure, sembra che la strategia pacifica messa in atto dai “signori della guerra” sia valida solo nella capitale. Altrove, scrive il quotidiano francese Le Figaro, aumentano gli abusi, tra sequestri e gravi violazioni dei diritti umani. A Ghazni, Kandahar e in altre province afghane, i talebani hanno arrestato e giustiziato soldati, polizia e civili additati come collaboratori governo afghano. Sarebbero stati segnalati matrimoni forzati in tutto il paese, scrive ancora il quotidiano parigino.

L’Iran non chiude l’ambasciata

L’Iran ha fatto sapere che l’ambasciata di Kabul è ancora aperta. Il ministero degli Esteri iraniano ha affermato, infatti, che la sua ambasciata rimarrà aperta e operativa, così come resterà attivo il consolato iraniano a Herat.

L'Iran ha rivelato durante il fine settimana di aver segretamente chiuso tre dei suoi cinque consolati in Afghanistan e trasferito i suoi diplomatici nella sede dell’ambasciata a Kabul, alcuni dei quali sono stati richiamati a Teheran.

Divieto di entrare nelle case

Il capo della Commissione militare dei talebani, Mullah Yaqoob, ha emesso un decreto in cui vieta di entrare nelle case degli afghani, soprattutto nella città di Kabul. La dichiarazione arriva dopo le notizie non confermate secondo cui il gruppo era entrato nelle case delle persone nella capitale.

La promessa dell’amnistia

Nonostante i timori del popolo afghano sull’incertezza del futuro che li attende, sotto il controllo dei talebani, questi ultimi hanno cercato di riportare la calma esortandoli a tornare al lavoro e a «riprendere la routine».

Enamullah Samangani, membro della commissione culturale dei talebani, ha rilasciato una dichiarazione all’emittente televisiva di stato afghana, in cui ha annunciato che il suo gruppo garantirà un’amnistia generale per tutti gli ex funzionari del governo, che non dovranno avere alcun timore. Il sindaco di Kabul e il ministro della Sanità in carica, infatti, già questa mattina avrebbero ripreso la loro attività. Tuttavia, secondo quanto riportato anche da Le Figaro, sono diverse le fonti che a Kabul dicono che i combattenti islamici avrebbero già stilato le liste con i nomi degli afghani che hanno cooperato con le forze straniere e sarebbero per questo ricercati.

Samangani si è poi rivolte alle donne, le più spaventate attualmente, rinchiuse in casa nella speranza di non essere trovate dai fondamentalisti. Anche loro sono state invitate a entrare nell’amministrazione del paese. «L’Emirato islamico non vuole che le donne siano vittime. La struttura del governo non è stata completamente chiarita, ma in linea con la nostra esperienza, dovrebbe esserci una piena leadership islamica e tutte le parti dovrebbero partecipare», anche le donne, dunque, ma nel rispetto della legge della Sharia.

