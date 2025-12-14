i tormenti di un continente

L’Africa devastata dalle guerre, ma gli affari non si fermano

Mario Giropolitologo
14 dicembre 2025 • 16:24

Non abbiamo ascoltato le lezioni della fine della ex Jugoslavia. Oggi i conflitti nel continente stanno provocando la distruzione degli stati. La loro ricomposizione è complicatissima, ma intanto il business di adatta. Le connessioni con l’economia illegale o criminale sono molteplici. Si tratta di un modello che può essere esportato altrove.

Oggi il fatto di non riuscire a chiudere le guerre o a risolverle politicamente, non rappresenta più uno scandalo dell’impotenza politica o della rassegnazione umana: viene piuttosto considerato un dato normale, prevedibile, quasi naturale anche perché ha poche conseguenze sull’economia globale. In Europa le guerre della ex Jugoslavia non sono state considerate un segnale d’allarme: i demoni della Seconda guerra mondiale potevano rinascere e sfidare le democrazie. Quella serie di conflitti non e

Mario Giropolitologo

Amministratore di Dante Lab, è stato vice presidente di SACE; professore di relazioni internazionali all'Università per stranieri di Perugia; sottosegretario agli esteri nel governo Letta e viceministro degli esteri nei governi Renzi e Gentiloni, esercitando le deleghe sulla Cooperazione allo sviluppo, l’Africa, l’America Latina e la promozione della lingua e cultura italiana. Ha iniziato gli Stati generali della Lingua e della Cultura e le conferenze Italia-Africa.