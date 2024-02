Il premier ha annunciato di volersi ritirare dalla carica comunicando la sua decisione al presidente palestinese. L’uomo che si è dato fuoco per una Palestina libera ieri a Washington è morto in ospedale

Il primo ministro palestinese, Mohammad Shtayyeh, ha detto in conferenza stampa di aver presentato le proprie dimissioni al presidente, Mahmoud Abbas, all’apertura di una riunione di governo a Ramallah, in Cisgiordania. Il premier del 18esimo governo dell’Autorità palestinese è in carica dal 2019.

È morto l’uomo che si è dato fuoco domenica pomeriggio davanti all’ambasciata israeliana a Washington.

Il soldato Usa

Si chiamava Aaron Bushnell il soldato dell’aeronautica statunitense che si è dato fuoco ieri pomeriggio davanti all’ambasciata di Israele a Washington, morto in ospedale per le ustioni gravi riportate. Il 25enne ha registrato un video in cui chiedeva di «liberare la Palestina», dandosi fuoco.

«Non sarò più complice del genocidio. Sto per intraprendere un atto di protesta estremo, ma, rispetto a quello che le persone hanno vissuto in Palestina per mano dei loro colonizzatori, non è affatto estremo. Questo è ciò che la nostra classe dirigente ha deciso sarà normale'», ha affermato prima di compiere il gesto.

L’invasione di Rafah ci sarà indipendentemente dall’accordo

Domenica il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha affermato che per trovare un accordo per il cessate il fuoco temporaneo e il rilascio degli ostaggi detenuti a Gaza Hamas dovrebbe ridurre le sue richieste. Il primo ministro israeliano ha precisato però che l’accordo non fermerebbe l’invasione di Rafah, la città nel sud della Striscia di Gaza dove sono sfollati oltre 1,5 milioni di palestinesi, bloccati tra il confine con l’Egitto e l’offensiva delle forze di difesa israeliane. L’accordo quindi ritarderebbe l’invasione di terra da parte di Tel Aviv.

«Se Hamas rinuncia alle sue deliranti affermazioni e riesce a riportarle con i piedi per terra, allora avremo i progressi che tutti noi desideriamo», ha detto Netanyahu.

Alle dichiarazioni di Netanyahu ha risposto un alto funzionario di Hamas, Sami Abu Zuhri, affermando che questi commenti mettono in dubbio la volontà di Israele di garantire un accordo, riporta Reuters. Il funzionario ha poi accusato il premier israeliano di «portare avanti i negoziati sotto bombardamenti e spargimenti di sangue».

Nel fine settimana, secondo quanto riporta la Cnn, durante i colloqui a Parigi i negoziatori di Israele, Qatar, Egitto e Stati Uniti avrebbero deciso il «perimetro di base», di un accordo. Lo ha riferito all’emittente il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca Jake Sullivan. Ma non sono stati definiti altri dettagli.

© Riproduzione riservata