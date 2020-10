Il premio Nobel per la Pace 2020 è stato assegnato al Programma alimentare mondiale dell'Onu, cioè il World Food Programme (Wfp). Lo ha annunciato il Comitato norvegese per il Nobel, a Oslo, sottolineando che oggi «la necessità di solidarietà internazionale è più evidente che mai».

Questa la motivazione: «per i suoi sforzi per combattere la fame, per il suo contributo al miglioramento delle condizioni per la pace in aree colpite da conflitti e per il suo agire come forza trainante per evitare l'uso della fame come arma di guerra e di conflitto».