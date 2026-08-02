Albania, nell’isola sventrata per il resort di Kushner: «Il governo ci ha derubato della nostra terra»

«Nessuno ci ha consultati e quando ci siamo ritrovati davanti agli occhi la recinzione con il filo spinato siamo rimasti sotto shock» racconta l’81enne Kostaq Konomi, sindaco di Zvërnec Detentori di titoli di proprietà e ricevute fiscali, gli abitanti di questo villaggio da quasi 20 anni sono in causa con Artur Shehu, colui che avrebbe venduto i terreni all’Albania Land Development per circa 110 milioni di euro
VALONA – «In questa zona, sin da piccolo, ho sempre camminato scalzo. Avere la ghiaia e il cemento sotto i piedi sembra strano e fa male», racconta Aulon, ingegnere 38enne che vive a Valona con il sogno, un giorno, di lavorare nella motor valley emiliana. L’unica traccia delle sue aspirazioni, al momento, è il filo nero delle chiavi con la scritta Lamborghini che gli penzola fuori dalla tasca mentre cammina lungo la strada che ha sventrato i pini della penisola di Zvërnec. Area (non) protetta