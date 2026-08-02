Albania, nell’isola sventrata per il resort di Kushner: «Il governo ci ha derubato della nostra terra»

«Nessuno ci ha consultati e quando ci siamo ritrovati davanti agli occhi la recinzione con il filo spinato siamo rimasti sotto shock» racconta l’81enne Kostaq Konomi, sindaco di Zvërnec Detentori di titoli di proprietà e ricevute fiscali, gli abitanti di questo villaggio da quasi 20 anni sono in causa con Artur Shehu, colui che avrebbe venduto i terreni all’Albania Land Development per circa 110 milioni di euro