«L’Albania non è in vendita»: la piazza smaschera Rama e i progetti degli Albanian Files

«Il premier non vuole fare dietrofront e il perché lo si trova in quei documenti», racconta il deputato Muçi. Un volume di quasi 800 pagine, presentato dal primo ministro, che raccoglie 523 progetti di 60 studi internazionali (9 italiani). Complessi residenziali, marine, hotel e resort disegnati sulle rive dei fiumi, dei laghi e del mare
TIRANA – «Ho una domanda per la vostra presidente: onorevole Meloni, lei da che parte sta? Con il popolo albanese che sta combattendo contro il governo di Edi Rama o con lui?». Da oltre sessanta giorni migliaia di persone a Tirana chiedono le dimissioni del primo ministro: ogni sera protestano davanti alla Kryeministria, sede del suo ufficio e, nei giorni di seduta, si spostano anche davanti al Parlamento. Tra loro c’è Yenti, un pensionato albanese che, mentre mi parla, stringe in mano alcune uo