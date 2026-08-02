«L’Albania non è in vendita»: la piazza smaschera Rama e i progetti degli Albanian Files

«Il premier non vuole fare dietrofront e il perché lo si trova in quei documenti», racconta il deputato Muçi. Un volume di quasi 800 pagine, presentato dal primo ministro, che raccoglie 523 progetti di 60 studi internazionali (9 italiani). Complessi residenziali, marine, hotel e resort disegnati sulle rive dei fiumi, dei laghi e del mare