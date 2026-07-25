Aleppo e l’oro verde: qui nasce il sapone più antico al mondo

L’olio d’oliva è l’ingrediente fondamentale usato nella fabbrica che sta nella città siriana e che è stata fondata nel 1330. ««L’Arabia Saudita esporta petrolio, noi esportiamo sapone in tutto il mondo», dice il proprietario Hisham Jbeili. Che racconta delle enormi difficoltà durante il periodo della guerra civile e come il settore si stia lentamente riprendendo
- Questo articolo è tratto dal nostro mensile Cibo, disponibile sulla app di Domani e in edicola
Cibo è il nostro inserto mensile che racconta il mondo attraverso ciò che mangiamo. Esce l'ultimo sabato di ogni mese sulla app di Domani e in edicola. In ogni numero svisceriamo un tema diverso con articoli, approfondimenti e commenti: questo mese parliamo di come la lingua della moda si intreccia con quella del settore gastronomico, dalla foodification dei vestiti alle collaborazioni tra grandi chef e maison. Qui troverete man mano tutti gli altri articoli di questo numero. In questa pagina, i