Aleppo e l’oro verde: qui nasce il sapone più antico al mondo

L’olio d’oliva è l’ingrediente fondamentale usato nella fabbrica che sta nella città siriana e che è stata fondata nel 1330. ««L’Arabia Saudita esporta petrolio, noi esportiamo sapone in tutto il mondo», dice il proprietario Hisham Jbeili. Che racconta delle enormi difficoltà durante il periodo della guerra civile e come il settore si stia lentamente riprendendo