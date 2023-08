Nello stato africano il potere era gestito come un affare di famiglia e il malcontento dei civili non era un mistero, ma il voto del 26 agosto, che si annunciava tesissimo, lo ha fatto emergere. La Cina ha chiesto che sia garantita la sicurezza del presidente destituito, Ali Bongo Ondimba

«Siamo finalmente sulla strada della felicità». È questa la prima dichiarazione rilasciata dagli ufficiali dell’esercito del Gabon nella mattinata di mercoledì 30 agosto a seguito dell’ennesimo golpe che scuote l’Africa. «Chiediamo calma e serenità alla popolazione, alle comunità dei paesi fratelli insediate in Gabon e alla diaspora gabonese» hanno poi aggiunto, facendo chiaramente intendere di non rispettare l’esito del voto del 26 agosto e di considerare nulle tutte le istituzioni politiche.

Stato di famiglia

A Libreville, la capitale, erano stati da poco comunicati i dati ufficiali sulla tornata elettorale che, neanche a dubitarne, aveva riconfermato alla guida del paese Ali Bongo Ondimba, 64 anni, per il suo terzo mandato. La vittoria avrebbe portato a 55 anni il potere dinastico della sua famiglia: prima di lui, infatti, salito al comando nel 2009, era stato presidente il padre Omar Bongo, in carica per 42 anni ininterrotti a partire dal 1967, sette anni dopo l’indipendenza.

La commissione elettorale aveva annunciato un distacco netto di Bongo (64,27 percento) rispetto al suo principale rivale Albert Ondo Ossa (30,77 percento). Ma i malumori delle opposizioni e di una larga fetta degli oltre 2 milioni di abitanti, montavano da tempo.

Il potere gestito come fosse una questione di famiglia, ha portato il Gabon non solo a essere una monarchia de facto con libertà limitate per la popolazione, ma anche a trascinare il paese verso una situazione di grave crisi socio-economica con un terzo della popolazione in povertà e quasi il 40 percento di gabonesi di età compresa tra i 15 e i 24 anni senza lavoro.

Cronaca di un golpe annunciato

Il voto, che si annunciava tesissimo, ha fatto emergere l’enorme insoddisfazione diffusa tra la popolazione. I militari se ne sono fatti interpreti a modo loro e hanno agito immediatamente. «Le recenti elezioni – ha affermato un ufficiale golpista alla tv che parlava a nome del Comitato per la transizione e il ripristino delle istituzioni – non hanno soddisfatto le condizioni per uno scrutinio trasparente, credibile e inclusivo tanto auspicato dal popolo gabonese. Abbiamo deciso di difendere la pace ponendo fine all'attuale regime. A tal fine, le elezioni generali del 26 agosto 2023 sono annullate».

Il paese nel frattempo è isolato. Dal giorno del voto il governo di Bongo aveva imposto il coprifuoco e la chiusura di internet a livello nazionale per evitare la diffusione di «notizie false» mentre da mercoledì 30 le frontiere sono state chiuse a tempo indeterminato.

Ma che qualcosa di grave stava per succedere era con tutta probabilità già nell’aria. Il responsabile della campagna elettorale del principale esponente dell’opposizione Ondo Ossa, nella giornata di lunedì 28 agosto, aveva invitato Bongo a cedere il potere «senza spargimento di sangue», mentre, in previsione delle violenze post-elettorali, tantissimi abitanti di Libreville si sono trasferiti da parenti o amici in altre zone del paese o addirittura all’estero.

Un colpo di stato diverso

Con questo del Gabon, se confermato, il numero dei colpi di stato in Africa negli ultimi tre anni, sale a sette dopo Ciad, Mali, Guinea, Sudan, Burkina Faso e Niger. La natura di quest’ultimo, però, sembra diversa dai precedenti.

Come sostiene Ahmed Idris di Al Jazeera «il filo conduttore di colpi di stato in Africa occidentale e centrale degli ultimi anni è fondamentalmente la stagnazione economica, la corruzione e l'insicurezza (in gran parte dovuta alla presenza del jihadismo, ndr)».

Nel caso del Gabon, si tratta più che altro di cattiva amministrazione e un’insofferenza generalizzata per un potere dinastico apparentemente indissolubile quanto corrotto: la popolazione del Gabon, per citare un esempio, che è membro del cartello petrolifero dell'Opec, beneficia in minima parte delle produzione di circa 181.000 barili di greggio al giorno che fa del paese l'ottavo produttore di petrolio dell'Africa sub sahariana.

La gente, dalle prime notizie e immagini che giungono da Libreville, sembra aver appreso la notizia della deposizione di Bongo, con entusiasmo. Fin dalla mattina di oggi, 30 agosto, si è riversata nelle strade con bandiere nazionali e cartelloni antigovernativi.

Risposte dagli esteri

Nel frattempo giungono le prime reazioni internazionali. La Francia, storica alleata del Gabon, con grande presenza di connazionali nel paese, per bocca del primo ministro Elisabeth Borne, ha dichiarato che «sta seguendo gli eventi in Gabon con la massima attenzione» mentre Il gruppo minerario francese Eramet che impiega 8.000 persone e si occupa dell’estrazione di manganese dalle miniere di Moanda, le più grandi miniere di manganese del mondo, ha optato per una interruzione delle sue operazioni per «la sicurezza del personale».

La Cina, invece, ha chiesto a «tutte le parti» di garantire la sicurezza del presidente Ali Bongo Ondimba. «L'intera area, Centrafrica, Mali, Burkina Faso, ora il Niger e forse il Gabon – ha dichiarato il capo della diplomazia europea Josep Borrell – è in una situazione molto difficile [...] dobbiamo riflettere a fondo su come possiamo migliorare la nostra politica nei confronti di questi paesi, è una questione fondamentale per l’Europa».

