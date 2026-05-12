L’alleanza tra Ucraina e Taiwan sui droni, così cambia la geopolitica della difesa

Oggi Taipei è considerata un attore sempre più strategico della sicurezza europea: le aziende taiwanesi possiedono competenze cruciali in semiconduttori, integrazione elettronica, sensori e batterie. Necessarie per produrre i velivoli armati che Kiev realizza in massa e che stanno cambiando il modo di fare la guerra. Scavalcando la Cina

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Per anni Taiwan è stata percepita in Europa quasi solo come il cuore invisibile dell’economia digitale: l’isola dei semiconduttori, delle fabbriche da cui dipende una quota decisiva dell’industria mondiale dei chip avanzati. Di recente però la prospettiva si è ampliata. Oggi Taipei è considerata un attore sempre più strategico della sicurezza europea, a partire dalla difesa dell’Ucraina. Una serie di report e analisi pubblicate negli ultimi mesi ha evidenziato la crescente cooperazione tra azien