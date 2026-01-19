Alleanze, riserve e lo spettro di uno shock: sulle terre rare l’Europa è vulnerabile

true false

Quando il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping hanno concordato una tregua di un anno nella loro guerra commerciale, allentando temporaneamente i rigidi controlli sulle esportazioni cinesi di terre rare e altri minerali critici, un silenzioso sospiro di sollievo ha attraversato le sedi centrali delle aziende da Parigi a Varsavia. Ma la realtà strutturale di fondo non è cambiata: poiché la Cina controlla le forniture globali – grazie alla sua impareggiabile