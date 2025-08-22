Secondo la testata libica Almasdar Media il torturatore liberato dall’Italia, Osama Njeem Almasri, ha ucciso un uomo per le strade di Tripoli. Nel video pubblicato si vede una persona identificata dal portale come Almasri picchiare violentemente un uomo per strada e poi trascinarlo a peso morto sul marciapiede in una pozza di sangue. Da verificare se l’uomo sia stato veramente ucciso e se l’autore della violenza sia effettivamente Almasri, ma secondo alcuni media libici non ci sono dubbi.

Le immagini sono state diffuse su X anche dall’organizzazione non governativa Refugees in Libya. «Stiamo ancora lavorando per confermare la data esatta del fatto, ma è accaduto di recente», scrivono dalla Ong che da anni monitora gli abusi e le violazioni contro i migranti che sono in Libia. «Si tratta dello stesso criminale ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra, sottratto alla giustizia dal governo italiano all'inizio di gennaio. Chi sarà ritenuto responsabile mentre continua a uccidere e terrorizzare innocenti cittadini libici, inclusi rifugiati e migranti?», si legge nel post.

«Il criminale Almasri deve essere ritenuto responsabile degli omicidi e dei crimini contro l'umanità commessi. È pericoloso, è un torturatore e assassino non solo per i migranti, ma anche per l'innocente popolo libico», ha aggiunto su X l'Ong. Almasri è uno dei vertici della milizia Rada (Forza di deterrenza speciale per il contrasto al terrorismo e al crimine organizzato) che da mesi è in scontro con le forze governative di Tripoli.

Reazioni

«Le immagini mostrate dai media libici sono terrificanti. Se venisse confermato che a commettere il barbaro omicidio di un cittadino libico in mezzo alla strada è stato il criminale Almasri, il governo italiano deve rispondere a una semplice domanda», ha detto la segretaria del Partito democratico Elly Schlein. «Giorgia Meloni non può più esimersi dallo spiegare agli italiani per quale motivo il suo governo, con una scelta politica che lei stessa pochi giorni fa ha rivendicato, ha volutamente ignorato il mandato di cattura della Corte Penale Internazionale che pende su Almasri per i suoi crimini, gli omicidi e le torture, e lo ha liberato e riaccompagnato a Tripoli dove sta continuando a uccidere», ha aggiunto.

«Sono raccapriccianti le immagini che individuerebbero nel criminale Almasri l’uomo che picchia e uccide a mani nude un cittadino libico per le strade di Tripoli. Sì proprio lui, lo stupratore e assassino ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini di guerra e contro l’umanità, rispedito in Libia con tutti gli onori dal governo Meloni su un aereo di Stato con bandiera italiana», ha detto il presidente del Movimento Cinque stelle, Giuseppe Conte. «Giorgia le hai viste quelle immagini? Un briciolo di coscienza ti è rimasta? Così solerte e ciarliera nella propaganda di governo, su Almasri non hai nulla da dire?».

Gli fa eco anche Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa Verde: «Almasri, l'uomo accusato dalla Corte penale internazionale di torture, stupri e crimini contro l'umanità, è stato ripreso a Tripoli mentre uccide un uomo a pugni in strada. Giorgia Meloni, guarda chi hai liberato!», ha scritto sui suoi profili social. «Ecco - ha aggiunto - la tua idea di legalità: scarcerare e rimandare in patria con un volo di Stato assassini e stupratori. Oggi quell'uomo continua a mietere vittime e la responsabilità politica e morale è tutta del tuo governo, che ha tradito le vittime e lo Stato di diritto, macchiando di vergogna l'Italia davanti al mondo».

