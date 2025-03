Oltre mille vittime accertate nel devastante terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar. Ma secondo esperti americani citati dai media statunitensi il numero dei morti potrebbe essere almeno di diecimila. La stima è del servizio geologico statunitense, considerata la popolosità dell’area e la fragilità delle strutture.

Il numero dei dispersi è infatti imprecisato, mentre i feriti nel paese sono circa 2.400. Vittime anche a Bangkok, in Thailandia. La giunta militare del Myanmar ha lanciato un appello urgente alla comunità internazionale perché intervenga con aiuti umanitari. Il costo finanziario del sisma potrebbe raggiungere decine di miliardi di dollari e superare il Pil del Paese.

Le scosse si sono sentite in tutto il Myanmar centrale e settentrionale e nei paesi vicini, dall’India al Bangladesh alla Thailandia. Sono state avvertite persino nella provincia cinese sud-occidentale dello Yunnan.

E nelle ultime ore la terra è tornata a tremare: si sono susseguite almeno dieci-undici scosse con magnitudo fra 4.1 e 4.5.

Nel paese sono in corso le ricerche dei dispersi, intrappolati sotto le macerie. Come a Mandalay dove si pensa che 90 persone siano intrappolate in un edificio crollato. Chiusi per i danni riportati l'aeroporto principale della capitale del Myanmar, Naypyitaw, e quello di Mandalay.

La macchina degli aiuti internazionali

Croce Rossa, Nazioni unite e paesi vicini hanno risposto e organizzato i primi soccorsi. India e Thailandia hanno inviato squadre di emergenza e aiuti, l’Asean ha promesso 5 milioni di dollari in fondi di emergenza.

Aiuti anche dalla Cina e dalla Corea del Sud. Anche l’Ue ha stanziato 2,5 milioni di euro iniziali «in una risposta immediata». «Questi nuovi aiuti umanitari contribuiranno a salvare vite e a soddisfare le esigenze immediate delle persone più vulnerabili in Myanmar», si legge in una nota.

«Di fronte alle sconvolgenti immagini che giungono dai Paesi del sud-est asiatico devastati dal terremoto prevalgono sentimenti di profondo cordoglio per le numerosissime vittime e di solidarietà per quanti in queste ore lottano per la vita». Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, aggiungendo che «la Repubblica Italiana auspica che possa essere facilitato con ogni possibile strumento l’afflusso degli aiuti di emergenza, a sostegno delle squadre di soccorso e dei bisogni delle popolazioni colpite dal sisma».

