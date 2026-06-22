L’analista iraniano Emamian: «I maggiori rischi per la trattativa arrivano da Trump e Netanyahu»

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«Donald Trump rappresenta un rischio per i negoziati, ma il pericolo principale oggi è costituito da possibili azioni di sabotaggio da parte di Israele». Seyed Emamian è un accademico iraniano professore di politiche pubbliche e governance al Politecnico di Teheran. Storico esperto di politica iraniana è considerato vicino agli ambienti che seguono da vicino il processo negoziale e ne osservano direttamente gli sviluppi. Da Teheran offre una lettura dei negoziati tra Stati Uniti e Iran in corso