Ancora attacchi contro l’Iran: «Punizione per i soldati uccisi»

Il Centcom ha detto che i raid erano una reazione alla morte dei due militari in Giordania. Teheran: «La risposta sarà devastante». Colpiti con droni e missili il Bahrein e il Kuwait

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Otto giorni di fuoco. Che l’alba appena trascorsa abbia segnato l’inizio del nono giorno di guerra in Medio Oriente è, in fondo, solo una questione di statistica. Ora due soldati americani sono morti; sono le prime vittime statunitensi dell’ultima escalation che hanno portato a 16 il bilancio totale dei militari americani uccisi nel conflitto scatenato dal presidente a febbraio scorso. Si sono sacrificati per il Paese, ha detto Trump: it’s a very sad thing, è una cosa molto triste e chiede che v