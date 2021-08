Tra le donne che hanno denunciato i comportamenti del governatore ci sono membri del suo staff, oltre a ex e attuali dipendenti dello stato di New York. Si sospetta inoltre che Cuomo e i suoi collaboratori abbiano agito in modo vendicativo nei confronti di almeno una delle testimoni che lo avevano accusato.

I Democratici membri dell’assemblea dello stato di New York stanno preparando la richiesta di impeachment nei confronti Andrew Cuomo. Si prospetta, quindi, la messa in stato d’accusa del governatore se non dovesse rassegnare le dimissioni a seguito della pubblicazione del rapporto da parte dell’ufficio della Procura generale dello stato di New York, che lo accusa di molestie sessuali nei confronti di 11 donne. La richiesta di lasciare la carica di governatore arriva da più parti nel partito dei Democratici. Anche il presidente Joe Biden, pur non esprimendosi sulla richiesta di impeachment, ha chiesto le dimissioni del governatore. La stessa richiesta è arrivata dalla speaker della Camera Nancy Pelosi, che ha commentato ciò che è emerso dalle indagini: «Non posso che elogiare le donne che hanno avuto il coraggio di parlare e di dire la verità».

La Commissione di inchiesta dell’Assemblea dello stato di New York ha aperto un’indagine che, in un mese, potrebbe portare alla scrittura degli articoli per l’impeachment del governatore se non dovesse dimettersi. Secondo il New York Times il giudizio di impeachment al Senato dello stato di New York potrebbe avere inizio il prossimo settembre o i primi di ottobre.

«Il governatore Andrew Cuomo ha perpetrato molestie sessuali nei confronti di diverse donne, violando la legge federale e la legge statale. Nello specifico, le indagini hanno fatto emergere che il governatore ha molestato sessualmente alcune dipendenti dello stato di New York, assumendo un comportamento sgradito e non consensuale, toccando le donne, rivolgendo numerosi commenti offensivi di natura sessuale e rendendo il luogo di lavoro ostile per le donne».

Queste le parole della procuratrice generale dello stato di New York, Letitia James, a conclusione dell’indagine che vede il governatore di New York, il democratico Andrew Cuomo, indagato per molestie sessuali nei confronti di 11 donne. Le molestie non si limitano, secondo il report redatto dall’ufficio della procuratrice, alle donne del governo locale o del suo staff ma sono state estese ad altre dipendenti statali, compresa un’agente della polizia di stato che faceva parte della sua scorta.

«Questa indagine svela uno schema di condotta allarmante da parte del governatore dello stato di New York e di chi non ha messo in azione nessun protocollo o procedura per proteggere queste giovani donne che credono nel servizio pubblico. Io credo alle donne, io credo a queste undici donne», ha concluso la procuratrice, che ha ribadito il dovere dello stato di «tutelarle nel luogo di lavoro».

Il rapporto

Gli elementi raccolti nei cinque mesi di indagini condotte dall’ufficio della procuratrice generale sono confluiti in un rapporto di 165 pagine, in cui si evidenzia che il governatore, al terzo mandato consecutivo, e le persone che lavorano con lui hanno perpetrato una cultura del lavoro tossica, dove la paura e le intimidazioni erano diffuse, permettendo così le molestie e creando un ambiente di lavoro ostile. Cuomo è accusato di aver palpeggiato, baciato, abbracciato e di aver fatto commenti inappropriati, descritti da chi li ha ricevuti come «profondamente umilianti, fastidiosi, offensivi e inappropriati».

Si tratta di un’indagine indipendente, condotta da due avvocati esterni incaricati da James: Joon H. Kim, ex procuratore federale, e Anne L. Clark, avvocata del lavoro molto nota. L’indagine ha portato alla luce il sistema che ha permesso al governatore di commettere questi reati, ha spiegato Kim, ossia una generale tendenza a normalizzare e a ignorare i quotidiani tentativi di seduzione e corteggiamento, i contatti fisici e i commenti indesiderati. «Il governatore ha interagito regolarmente con le donne con modalità che si focalizzavano sul loro genere, a volte in alludendo alla sfera sessuale in maniera esplicita, umiliando e offendendo profondamente le sue collaboratrici», ha spiegato Kim.

Sono 11 le donne che hanno accusato Cuomo di questi reati, e gli investigatori hanno sentito 179 testimoni e raccolto più di 74mila documenti a fondamento dell’accusa.

Le testimonianze

Tra le donne che hanno denunciato i comportamenti del governatore ci sono membri del suo staff, oltre a ex e attuali dipendenti dello stato di New York. Si sospetta inoltre che Cuomo e i suoi collaboratori abbiano agito in modo vendicativo nei confronti di almeno una delle testimoni che lo avevano accusato.

Alcune testimoni sono rimaste anonime ma nel rapporto viene specificato il ruolo che ricoprivano. Un’assistente esecutiva ha riferito agli inquirenti che il 16 novembre 2020 il governatore Cuomo l’ha abbracciata e, infilando la mano sotto la maglietta, le ha afferrato il reggiseno. In più occasioni nel 2019 e nel 2020, poi, l’assistente ha denunciato che Cuomo l’ha stretta a sé, stringendole il sedere. È accaduto, secondo la testimone, anche in un’altra occasione, quando il governatore avrebbe scattato un selfie con l’assistente il 31 dicembre 2019. Un episodio che si sarebbe ripetuto anche con un’altra dipendente statale.

Cuomo è stato poi accusato da un’agente di polizia che ha raccontato alla procura il momento in cui il governatore, mentre si trovavano in ascensore, avrebbe toccato la schiena della donna dal collo percorrendo la colonna vertebrale e dicendole «hey tu!». Il 23 settembre 2019, mentre l’agente di polizia gli stava tenendo la porta aperta, Cuomo le avrebbe toccato la pancia.

Alcune donne che hanno denunciato il comportamento del governatore non fanno parte dello staff né lavorano per l’amministrazione statale. Queste dichiarazioni non costituiscono il reato di molestie sul lavoro ma rientrano nel più ampio schema di condotta offensivo e non gradito. Durante un evento, nel mese di maggio del 2017, Cuomo avrebbe premuto con le dita e toccato il petto di Virginia Limmiatis, inviata all’evento dalla società in cui lavorava.

Negli anni, si legge nel rapporto, il governatore ha baciato e abbracciato non consensualmente collaboratrici che facevano parte dello staff. Come la donna che ricopriva la carica di «assistente esecutiva n. 1», che ha raccontato di un bacio sulle labbra.

Molte donne poi hanno riferito di aver ricevuto baci sulle guance o sulla fronte e di essere state abbracciate, facendole sentire a disagio. Le denunce riportano, inoltre, palpeggiamenti e l’abitudine frequente di toccare le braccia, le gambe, la schiena delle collaboratrici e baciare le loro mani, sfruttare l’occasione di una foto per stringere la vita.

Sono molte le testimoni che hanno riferito di conversazioni con il governatore in cui tentava di sedurre o di portare il discorso su un piano sessuale. «Ho subito molestie sessuali durante tutta la mia carriera, ma non mi è mai capitato che tutto il luogo di lavoro fosse organizzato per favorire il predatore», ha raccontato Lindsey Boylan, ex funzionaria dell’amministrazione nel campo dello sviluppo economico.

Le conclusioni

I contatti fisici denunciati dalle undici donne, secondo gli inquirenti, configurano il reato di molestia sessuale. La legge prevede infatti che «il contatto diretto con una parte intima del corpo costituisce una delle forme più gravi di molestia sessuale». Anche i numerosi commenti, esplicitamente di natura sessuale, costituiscono illegittime molestie sessuali, considerando che le persone che hanno subito queste condotte le hanno descritte come «molto sgradevoli», «profondamente umilianti», «che mettevano a disagio» e «che mettevano i brividi».

Il rapporto dell’ufficio della procuratrice generale riconosce che il governatore di New York ha reso l’ambiente di lavoro ostile per le donne. Definire Cuomo come antiquato o un uomo molto affettuoso non può costituire una difesa all’accusa di molestie sessuali.

McGrath, una delle testimoni, ha spiegato che il governatore «normalizza tutti questi comportamenti inappropriati e inquietanti».

La difesa

Andrew Cuomo ha risposto alle accuse con un video pubblicato su Twitter e un documento di 85 pagine. Nel video ha negato tutte le incriminazioni e ha dichiarato che «i fatti sono molto diversi» da come sono stati raccontati: «Non ho mai toccato nessuno in modo inappropriato né cercato di sedurre in modo inopportuno», ha detto, «semplicemente non sono questo tipo di persona e non lo sono mai stata».

Il governatore di New York non ha accettato interviste da giornalisti ma ha pubblicato sul suo sito web un documento, redatto dal suo avvocato, respingendo ogni accusa ricevuta dalle undici donne e allegando decine di fotografie a dimostrazione del suo essere un uomo affettuoso. Nelle foto, il governatore bacia e abbraccia vari esponenti politici, come l’ex presidente Barack Obama, la portavoce dei democratici al Congresso Nancy Pelosi, i suoi familiari.

In un’altra sezione sono poi state raccolte immagini in cui presidenti e altri esponenti politici, tra cui Joe Biden, Obama, George W. Bush, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, abbracciano e baciano altre persone: Obama e Pelosi, Obama e Angela Merkel, George Bush e Pelosi e così via. Il governatore ha dunque giustificato i suoi comportamenti dicendo che non avevano alcun obiettivo di sedurre e di non aver mai agito in modo inadeguato. Racconta poi che i baci e gli abbracci fanno parte degli insegnamenti dei suoi genitori e delle sue modalità di relazione.

