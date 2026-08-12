La manosfera non si arresta: il business dei fratelli Tate va avanti anche dal carcere

L’ecosistema economico, tra abbonamenti e investimenti, regge in loro assenza. Giovedì 13 agosto è prevista l’udienza per la convalida del fermo. E un’eventuale condanna potrebbe, per assurdo, rinvigorire il loro sistema

true false

Quando la violenza di genere è il tuo lavoro, dopo aver monetizzato la misoginia, può capitare che 59 capi d’accusa non facciano così male al tuo business. Soprattutto se il tuo pubblico è la manosfera: o sei una vittima innocente, o avevi le tue ragioni. Oppure sei Andrew Tate, e ti paragoni direttamente a Nelson Mandela, Malcolm X e a Donald Trump. Tutti “grandi uomini della storia” accomunati, secondo il controverso influencer, dall’aver «subito un’ingiustizia legale e una calunnia». Tate lo