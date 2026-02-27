sfuma un contratto da 200 milioni

Niente “kill bot” al Pentagono. Anthropic respinge l’ultimatum di Hegseth per «questioni di coscienza»

Luca Ciarrocca
27 febbraio 2026 • 19:49

La società di intelligenza artificiale non piega la testa alla Casa Bianca: no all’uso dell’Ia per scopi militari e sorveglianza di massa. Il ceo Amodei: «Rischi troppo elevati»

Anthropic ha detto no al Pentagono. Dario Amodei, l’italo-americano fondatore e ad della società, non intende piegarsi alle richieste del dipartimento della Guerra guidato da Pete Hegseth, che pretende mano libera sull’uso militare di Claude, il modello di intelligenza artificiale dell’azienda, pena la cancellazione del contratto da 200 milioni di dollari con il governo Usa. In una nota, Amodei ha chiarito che le minacce non cambiano la sua posizione e che Anthropic non può, «in coscienza», acco

