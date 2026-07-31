La doppia strategia di Riad: coalizione anti Houthi ma de-escalation con l’Iran

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Si è aperto un nuovo fronte, l’ennesimo. E questa volta a farlo è l’Arabia Saudita. Dopo mesi di attesa per contrastare i pericoli provenienti dallo Yemen, Riad sta ragionando a una coalizione internazionale per rafforzare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. Per ora il Regno ha avviato consultazioni con diversi Stati e avrebbe già incassato il sostegno di Egitto, Sudan, Gibuti e Somalia; mentre Turchia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Pakistan e Bangladesh sono stat