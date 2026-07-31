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La doppia strategia di Riad: coalizione anti Houthi ma de-escalation con l’Iran

Youssef Hassan Holgado
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31 luglio 2026 • 07:00Aggiornato, 31 luglio 2026 • 07:37

L’Arabia Saudita: sì a un’alleanza internazionale per mettere in sicurezza il Mar Rosso. Bin Salman a Trump : ok ad attacchi congiunti ma serve presto concludere la guerra

Si è aperto un nuovo fronte, l’ennesimo. E questa volta a farlo è l’Arabia Saudita. Dopo mesi di attesa per contrastare i pericoli provenienti dallo Yemen, Riad sta ragionando a una coalizione internazionale per rafforzare la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el-Mandeb. Per ora il Regno ha avviato consultazioni con diversi Stati e avrebbe già incassato il sostegno di Egitto, Sudan, Gibuti e Somalia; mentre Turchia, Qatar, Bahrain, Kuwait, Pakistan e Bangladesh sono stat

Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado
Youssef Hassan Holgado

Giornalista di Domani. È laureato in International Studies all’Università di Roma Tre e ha frequentato la Scuola di giornalismo della Fondazione Lelio Basso. Vincitore della 12esima edizione del premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo. Fa parte del Centro di giornalismo permanente e si occupa di Medio Oriente e questioni sociali.