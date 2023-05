Il leader dei paramilitari accusa i vertici russi di non fornire sufficienti munizioni ai suoi uomini. Il ritiro dei mercenari avverrà il prossimo 10 maggio. Intanto, nella regione di Krasnodar è scoppiato un altro incendio in una raffineria di petrolio, forse a seguito di un attacco con droni

Il capo dell’armata Wagner, Yvgeny Prigozhin, venerdì ha comunicato che le sue truppe lasceranno Bakhmut entro il prossimo 10 maggio. Poco prima il leader dei paramilitari aveva pubblicato un video in cui lamentava che i suoi uomini non ricevevano sufficiente supporto dalle autorità russe.

Nel video diffuso sul suo canale Telegram, Prigozhin ha accusato i vertici militari di Mosca per la carenza di munizioni. Il filmato mostra numerosi cadaveri di soldati russi, mentre il capo del gruppo Wagner si scaglia violentemente contro il ministro della Difesa, Sergei Shoigu, e il Capo di stato maggiore delle Forze armate russe, Valery Gerasimov, spesso al centro delle polemiche di Prigozhin.

Il leader dei paramilitari ha detto che le perdite sarebbero state cinque volte minori delle attuali, se solo le sue truppe avessero ricevuto l’adeguato supporto dal Cremlino. «Questi ragazzi sono venuti qui come volontari e stanno morendo perché voi possiate ingrassare nei vostri uffici», grida Prigozhin nel video.

Nuovi attacchi di droni

In Russia una raffineria di petrolio ha preso fuoco, giovedì, a causa di un altro attacco con droni. Lo riporta venerdì l’agenzia Tass, citando una fonte anonima secondo cui non sarebbero presenti feriti. L’incendio si è verificato nella città di Ilsky, nella regione di Krasnodar, la stessa in cui lo scorso 3 maggio si è verificato un analogo incidente in un deposito di carburante, senza provocare feriti.

Nello stesso giorno è deflagrato il caso del presunto attacco al Cremlino, per cui Mosca ha accusato prima l’Ucraina e poi, ieri, gli Stati Uniti.

Il ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov, venerdì ha di nuovo addossato la responsabilità dell’attentato alle truppe del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Lavrov ha ribadito la posizione russa in merito all’«attacco terroristico», sostenendo che non si debbano aspettare altri incidenti o provocazioni simili. Secondo il ministro, Zelensky «fa di tutto per garantire che qualsiasi paese non voglia comunicare con l'Ucraina».

