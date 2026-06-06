Armenia in bilico tra Occidente e Putin. Da Mosca minacce, ritorsioni e fake news

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Erevan – L’Armenia si prepara per un voto storico. Domani si terranno le elezioni parlamentari in questo piccolo paese del Caucaso meridionale, ex repubblica sovietica. Due milioni e mezzo di elettori saranno chiamati a scegliere se proseguire sulla strada dell’avvicinamento all’Occidente intrapresa dal primo ministro Nikol Pashinyan, o se dare fiducia all’opposizione contraria a rompere i rapporti con Mosca, partner economico da cui Erevan continua a essere molto dipendente e che possiede ancor