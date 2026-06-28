Armi, minacce e attacchi: la deterrenza nucleare funziona ancora?

true false

Leopoli – Un paese – l’Ucraina – che trentadue anni fa ha smantellato il suo arsenale da 1.900 testate nucleari e che oggi colpisce con droni a lungo raggio fino a Mosca attaccando in profondità un paese – la Russia – che di armi nucleari ne ha più di 5.000. Un altro paese – l’Iran – che viene attaccato da due potenze nucleari – Stati Uniti e Israele – per impedirgli lo sviluppo di un sistema d’arma di questo tipo. E che come rappresaglia attacca con missili e droni basi Usa in Medio Oriente, e