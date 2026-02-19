Arrestato Andrea, così il caso Epstein mette a rischio la monarchia inglese

«Non è mai stato un principe», ha detto la famiglia di Virginia Giuffrè. Il fratello del re è stato accusato di «cattiva condotta in pubblico ufficio». È stato poi rilasciato in serata. Carlo: «La legge faccia il suo corso»
Nel dare la notizia del suo arresto – il primo, senza precedenti, nella storia della monarchia britannica – i giornali di tutto il mondo l’hanno chiamato col suo cognome dinastico: Mountbatten-Windsor. Perché lui, Andrea, figlio prediletto della regina Elisabetta, principe non lo è più da un pezzo. Il decaduto, privato ormai di ogni titolo e incarico ufficiale, è finito nelle maglie delle forze dell’ordine inglesi per suspicion of misconduct, ovvero per sospetto di cattiva condotta nell’esercizi