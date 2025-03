Il regista premiato dall’Academy per No Other Land come miglior documentario è stato per 15 ore nelle mani delle forze di sicurezza di Israele. La sua famiglia accusa gli agenti di averlo picchiato. Ballal è stato ricoverato in ospedale dopo il rilascio. «Non vogliono che sia smascherata la loro propaganda su di noi. Raccontano a tutti che siamo terroristi, se uno vince l’Oscar significa che anche noi abbiamo capacità e talento»

«Lo hanno picchiato, lo hanno colpito alla testa, sullo stomaco e sugli stinchi, lo hanno preso a calci. Ora è in ospedale». Il racconto è di Sami Huraini, attivista di Masafer Yatta, ma soprattutto cugino di Hamdan Ballal, uno dei due registi di No other land, che ha vinto l’Oscar per il miglior documentario lo scorso 2 marzo a Los Angeles. Il regista palestinese ora è ricoverato in ospedale dopo aver passato oltre quindici ore nelle mani delle forze di sicurezza israeliane. I soldati lo hanno prelevato dopo un attacco dei coloni al villaggio di Susya, 3 km da Masafer Yatta, proprio dove è ambientato il docufilm.

All’imbrunire, un gruppo di coloni con il volto coperto si è presentato al villaggio e ha cominciato a minacciare i residenti palestinesi con fucili e mazze. I cittadini del posto hanno urlato, hanno cercato di difendersi e hanno provato a impedire ai coloni di entrare nelle proprie case. Quando due uomini si sono parati davanti la porta colpendo la moglie sulla testa, Hamdan Ballal gli ha sbarrato la strada e si è frapposto tra loro e la sua famiglia.

«A quel punto – ci racconta Sami – lo hanno acciuffato per le braccia e mentre due di loro lo trascinavano fuori, un altro ha picchiato la moglie, mentre i bambini urlavano».

Secondo la ricostruzione dell’accaduto, i coloni hanno cercato di immobilizzare Hamdan e quando gli amici hanno tentato di liberarlo, quelli hanno lanciato pietre. «Quando si sono rifugiati in auto – spiega ancora il cugino di Ballal – quelli hanno continuato a lanciare sassi fino a sfondare il parabrezza». I coloni hanno rubato telecamere di sicurezza, hanno sfondato i preziosi serbatoi dell’acqua e hanno ucciso alcune pecore.

La ricostruzione

Dopo qualche minuto dall’inizio dell’aggressione dei coloni, sono arrivate le forze di sicurezza israeliane che, a colpo sicuro, in tutto il parapiglia hanno arrestato proprio Hamdan Ballal. Minacciati con i mitra, i palestinesi di Susya non hanno potuto far altro che documentare quanto stava accadendo, riprendendo con i telefoni sia l’aggressione sia l’arresto del regista.

Quando due uomini, Khaled Shanran e Nasser Shariteh, hanno provato a resistere, l’Idf li ha arrestati. I tre uomini sono stati legati e portati via a bordo delle volanti e sono stati, poi, trasferiti in una delle basi dell’Idf. Secondo la legale di Hamdan Ballal, Lea Tsemel, i tre uomini sono stati legati, bendati e picchiati per oltre dodici ore, sempre all’aperto, senza mai nemmeno bere un goccio d’acqua.

«Sapevamo che sarebbe potuto accadere, anche lui lo temeva – spiega Sami Huraini, che è anche avvocato – perché da quando ha vinto l’Oscar, Israele ce l’aveva nel mirino. Aver mostrato al mondo quanto accade tutti i giorni a Masafer Yatta, lo ha reso un bersaglio». All’arrivo, i soldati dell’Idf hanno accusato Hamdan Ballal di aver organizzato un’aggressione ai coloni della zona, ribaltando, quindi, la realtà dei fatti.

«L'occupazione non vuole che nessun palestinese abbia successo – dicono i familiari di Ballal – non vogliono che qualcuno smascheri la loro propaganda su di noi. Israele vuole raccontare a tutti che siamo terroristi, se uno di noi addirittura vince l’Oscar significa che anche noi abbiamo capacità e talenti che il mondo prova a riconoscerci».

I timori

La notizia dell’arresto del co-regista di No Other Land ha fatto il giro del mondo, ma per oltre dodici ore di lui non c’è stata nessuna notizia. Lo hanno rilasciato nel pomeriggio di martedì 25 marzo, forse anche per l’eco mediatica del suo arresto, ma era conciato male. «Ora è all’ospedale Alia di Hebron, ma non sappiamo quando sarà dimesso», spiega il cugino Sami Huraini.

Intanto, a Susya la famiglia di Hamdan si prepara ad altri possibili attacchi. Quello di lunedì sera, infatti, è stato solo l’ultimo degli assalti che i palestinesi della zona di Masafer Yatta e di tutta la Cisgiordania occupata subiscono ogni giorno.

Le aggressioni ai palestinesi sono diventate ancora più frequenti e violente da quando è iniziata la guerra a Gaza, come un consenso non scritto ai coloni per strappare più terra possibile ai palestinesi. Secondo l’Ocha (l’ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari), nel 2024 sono stati segnalati oltre 2mila attacchi dei coloni, oltre 300 famiglie sono state costrette a lasciare le loro terre. Nel 2022 c’erano due attacchi in media al giorno, l’anno scorso sono diventati quattro. E nei primi mesi del 2025 gli assalti sono aumentati.

