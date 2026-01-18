l’epoca emergente

Dalle arti della diplomazia a quelle marziali dell’UFC: così Trump ci fa la festa

Pasquale Annicchinogiurista
18 gennaio 2026 • 07:00

L'amministrazione Trump stia riscrivendo le regole attraverso tre nuovi pilastri: la diplomazia del sangue, il sovranismo metabolico e la liturgia del podcast

A volte basta un bizzarro incrocio di calendario per svelare la profondità dei cambiamenti culturali, sociali e geopolitici. Proviamo a immaginare la scena: la diplomazia francese, con la sua proverbiale grandeur e le agende ministeriali tirate a lucido, stava organizzando il prossimo G7. Tutto pronto per metà giugno, finché qualcuno non ha guardato il calendario e si è reso conto del possibile disastro. Dal 14 al 16 giugno c’è una sovrapposizione sacrilega con l'ottantesimo compleanno di Donald

Pasquale Annicchinogiurista

Giurista. È ricercatore presso il dipartimento di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Foggia. È stato professore aggiunto di diritto presso la St. John's Law School di New York e ricercatore presso il Robert Schuman Centre for Advanced Studies presso l'EUI. Ha scritto per Il Foglio e il Corriere Fiorentino.