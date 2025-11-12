Le forze di Mosca stanno avanzando nella parte occidentale di Kupyansk, nella regione di Kharkiv. Il premier ucraino ammette le difficoltà
Secondo quanto riferito dal comandante del 121esimo Reggimento Fucilieri Motorizzati, l'unità d'assalto «continua la sua missione per liberare la parte occidentale di Kupyansk» e in particolare nel triangolo costituito dalle vie Pervaya Zapadnzya, Zodchikh e Verbitsky. Secondo fonti russe le truppe ucraine sono ora «trincerate in una foresta alla periferia meridionale di Kupyansk e in un bosco tra le vie Senkovskaya e Prioskolnaya». Ieri il Ministero della Difesa russo aveva annunciato di aver preso il controllo della parte orientale di Kupyansk. Intanto il premier Zelensky ammette le difficoltà: «Raid sempre più intensi».
Ucraina, sospeso il ministro della Giustizia
Il governo ucraino ha sospeso il ministro della Giustizia ed ex ministro dell'Energia, Herman Galushchenko, dalle sue funzioni. La decisione e' stata presa in una sessione d'urgenza di questa mattina presto dopo che Galushchenko è stato implicato in un presunto sistema di tangenti che ha coinvolto la compagnia nazionale per l'energia atomica e portato alla luce dall'agenzia anticorruzione ucraina.
La Romania mira al controllo della filiale russa Lukoll
La Romania mira ad assumere il controllo della filiale locale della russa Lukoil per proteggere il proprio sistema energetico nazionale e conformarsi alle sanzioni statunitensi, ha dichiarato il ministro dell'Energia rumeno Bogdan Ivan citato dai media locali.
Lukoil gestisce 320 stazioni di servizio in Romania e gestisce la raffineria Petrotel che rifornisce circa un quarto del mercato nazionale dei carburanti, e detiene diritti di esplorazione in un tratto del Mar Nero. L'azienda è stata recentemente colpita dalle sanzioni Usa legate alla guerra in Ucraina, che entreranno in vigore il 21 novembre.
Ivan ha affermato che la Romania non chiederà una proroga della scadenza delle sanzioni, ma che anzi ne sosterrà "la piena applicazione a livello dell'intera Ue". Il Ministero dell'Energia rumeno sta elaborando una legislazione per mantenere la stabilità dell'approvvigionamento di carburante nel rispetto delle sanzioni, ha spiegato Ivan.
