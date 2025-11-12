La Romania mira ad assumere il controllo della filiale locale della russa Lukoil per proteggere il proprio sistema energetico nazionale e conformarsi alle sanzioni statunitensi, ha dichiarato il ministro dell'Energia rumeno Bogdan Ivan citato dai media locali.

Lukoil gestisce 320 stazioni di servizio in Romania e gestisce la raffineria Petrotel che rifornisce circa un quarto del mercato nazionale dei carburanti, e detiene diritti di esplorazione in un tratto del Mar Nero. L'azienda è stata recentemente colpita dalle sanzioni Usa legate alla guerra in Ucraina, che entreranno in vigore il 21 novembre.

Ivan ha affermato che la Romania non chiederà una proroga della scadenza delle sanzioni, ma che anzi ne sosterrà "la piena applicazione a livello dell'intera Ue". Il Ministero dell'Energia rumeno sta elaborando una legislazione per mantenere la stabilità dell'approvvigionamento di carburante nel rispetto delle sanzioni, ha spiegato Ivan.