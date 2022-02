C’è una nuova svolta nell’inchiesta che riguarda l’omicidio di Luca Attanasio, Vittorio Iacovacci e Muastapha Milambo lo scorso 22 febbraio in Congo. A un passo dal tragico anniversario, la procura di Roma aggiunge un nuovo nome nel registro degli indagati, ed è un nome pesante.

Dopo Mansour Rwagaza, infatti, il dirigente locale del Pam (Programma alimentare mondiale), responsabile della sicurezza dell’area e della missione che ha portato alla morte il nostro ambasciatore, Iacovacci e Milambo viene iscritto tra gli indagati anche Rocco Leone, vice direttore nazionale del Pam Congo, all’epoca dei fatti direttore pro tempore, uno dei sette componenti il convoglio partito da Goma la mattina del 22 febbraio 2021 alla volta di Rutshuru.

Il dirigente italiano del Pam, dopo una prima vaga dichiarazione risalente al 26 febbraio in cui esprimeva dolore per l’accaduto, solidarietà alle famiglie e la volontà di collaborare per accertare al più presto i fatti, si è chiuso in un mutismo totale a seguito dell’ordine di scuderia impartito dai vertici del Pam e imposto a tutti i dipendenti di “avvalersi del silenzio diplomatico”.

Lui, Rwagaza e tutti gli altri funzionari Pam in qualche modo coinvolti direttamente dal triste episodio, sono stati nel frattempo trasferiti dal Congo, senza che i nostri inquirenti ne fossero stati informati preventivamente, e, soprattutto tacciono sulla vicenda da un anno.

Nella mattinata del 9 febbraio 2022, la procura di Roma ha diramato un comunicato stampa in cui spiega le motivazioni della notifica da parte dei carabinieri del Reparto antiterrorismo del Ros a Rwagaza e Leone a conclusione delle indagini preliminari.

La procura ha ritenuto di aver raccolto elementi idonei a contestare il delitto di cui agli artt. 113, 40 e 589 c.p. agli organizzatori della missione nel Nord Kivu del 22 febbraio 2021, perché «avrebbero omesso - per negligenza, imprudenza e imperizia ogni cautela idonea a tutelare l’integrità fisica dei partecipanti alla missione», «avrebbero attestato il falso, al fine di ottenere il permesso dagli uffici locali del Dipartimento di sicurezza dell’Onu, indicando nella richiesta di autorizzazione alla missione, al posto dei nominativi dell’Ambasciatore Attanasio e del Carabiniere Iacovacci, quelli di due dipendenti Pam», «avrebbero omesso, in violazione dei protocolli Onu, di informare cinque giorni prima del viaggio, la missione di pace Monusco che è preposta alla sicurezza e la predisposizione di scorta armata e veicoli corazzati». I due sono responsabili di aver fornito assicurazioni al carabiniere Iacovacci, a seguito delle sue richieste, riguardo alla mancata necessità di usufruire di veicoli blindati.

«A questo punto - spiega una fonte diretta sentita alla procura di Roma - si tratta di capire come reagirà il Pam se opporrà ancora l’immunità o chiederà ai suoi dipendenti d accettare la competenza del tribunale di Roma. Le parti ti hanno 20 giorni per depositare memorie documenti e chiedere di essere interrogati. Secondo noi non possono più appellarsi all’immunità, vediamo quindi se loro, oltre adirlo in modo informale, opporranno ancora immunità o daranno via libera ai due indagati di svolgere una attività difensiva e riconoscere la titolarità della magistratura di procedere e collaborare».

Leone, sentito tre volte dai carabinieri del Ros nei mesi immediatamente successivi agli omicidi come testimoni, ora è indagato. Potrà quindi finalmente aprirsi una nuova fase di interlocuzione che possa aiutare a fare luce sui fatti.

