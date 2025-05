Elias Rodriguez, fermato dopo il duplice delitto di Washington, è accusato di omicidio di primo grado, terrorismo e crimine d’odio. Il 31enne di Chicago è stato arrestato mercoledì con l’accusa di avere assassinato due dipendenti dell’ambasciata israeliana davanti al Capital Jewish Museum a Washington. Le vittime sono Yaron Lischinsky, cittadino israeliano di 30 anni, e Sarah Lynn Milgrim, 26 anni, del Kansas. I due erano in procinto di fidanzarsi.

«Si tratta di un crimine orribile, e questi atti non saranno tollerati», ha detto Jeanine Pirro, procuratrice ad interim del Distretto di Columbia. Ha precisato che potrebbero essere formalizzate ulteriori accuse. «È un caso passibile della pena di morte», ha spiegato Pirro, ma è presto per dire se l’accusa chiederà la pena capitale. Steve Jenson, agente dell’Fbi dell’ufficio della capitale, ha definito il duplice omicidio «un atto di terrorismo e violenza diretta alla comunità ebraica». La prossima udienza è fissata per il 18 giugno.

La dinamica del delitto

Secondo quanto sta emergendo dalle indagini, Rodriguez avrebbe pianificato l’attacco meticolosamente. Dopo aver acquistato un biglietto per l’evento al museo ebraico, ha atteso l’uscita dei due funzionari e ha aperto il fuoco con una pistola calibro 9 mm, legalmente acquistata in Illinois nel 2020 e trasportata in aereo nel bagaglio da stiva fino in Virginia. Sulla scena sono stati ritrovati 21 bossoli, segno di una sparatoria feroce e prolungata anche dopo che le vittime erano già a terra.

Al momento dell’arresto Rodriguez ha gridato «L’ho fatto per la Palestina, l’ho fatto per Gaza», dichiarazioni confermate nei verbali della polizia. L’attentatore ha anche espresso ammirazione per Aaron Bushnell, il militare americano che si era dato fuoco davanti all’ambasciata israeliana nel febbraio scorso in segno di protesta contro la guerra a Gaza. In un manifesto attribuito a Rodriguez comparso sui social dopo la sparatoria si invocava la «azione armata» come «unica cosa sensata da fare» in risposta alle «atrocità commesse dagli israeliani contro la Palestina».

Le reazioni

L’attacco ha spinto le missioni diplomatiche israeliane a rafforzare le misure di sicurezza e ad abbassare le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. Ma ha anche infiammato i rapporti internazionali, scatenando le reazioni del primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, che ha accusato in particolare Francia, Canada e Regno Unito di «incoraggiare gli assassini di Hamas».

Le accuse sono state rispedite subito al mittente, ma ieri la Francia è tornata sull’argomento, rincarando la dose. «Non accettiamo queste accuse. Ovviamente, è un atto antisemita quello perpetrato a Washington, non accettiamo nemmeno quello. Non confondiamo il popolo israeliano e la politica condotta oggi da Netanyahu», ha dichiarato la portavoce del governo francese, Sophie Primas, al termine del consiglio dei ministri a Parigi. La dichiarazione si è conclusa con l’appello a «placare le tensioni tra i nostri due Stati».

Dal canto suo, Netanyahu è impegnato nella gestione domestica del delicato caso che riguarda il nuovo capo dello Shin Bet, il servizio di sicurezza interno. Netanyahu ha scelto il generale David Zini per sostituire Ronen Bar, con il quale il premier ha avuto uno scontro durissimo che è arrivato fino all’Alta corte israeliana.

La corte ha decretato di non sostituire Bar e ha denunciato il conflitto di interessi di Netanyahu, messo in evidenza anche dalla procura generale. Anche in questo caso, il primo ministro ha tirato dritto. Dopo la nomina, Zini è stato anche formalmente congedato dall’Idf, visto che ha negoziato la nuova posizione senza informare il capo di stato maggiore.

Effetto Mangione

Fra le tracce lasciate online da Rodriguez c’è anche un elogio a Luigi Mangione, il killer di Brian Thompson, amministratore delegato di UnitedHealthcare, attorno al quale è nato un movimento di ammiratori online, dando vita a un fenomeno di culto del giustiziere solitario che spara ai plutocrati che affamano il popolo.

I due episodi siano avvenuti in contesti diversi, ma in entrambi i delitti emergono elementi scenici e simbolici che alludono a una componente quasi rituale. Ma, soprattutto, attorno alla figura di Rodriguez e al suo manifesto di critica posata e lucida, non apertamente delirante, alla politica del governo israeliano su Gaza, si sta già sviluppando un seguito di attivisti che non necessariamente giustificano gli omicidi, ma condividono la necessità di esasperare il conflitto.

Mangione è già passato attraverso il processo di mitizzazione: per un universo di utenti estremamente online è l’incarnazione di un eroe che riscatta disagi e frustrazioni di un popolo che si sente vittima di un sistema ingiusto e irriformabile. È il giustiziere che ha il coraggio di abbandonare gli appelli e passare alle pallottole. Il timore è che anche la figura di Rodriguez possa mettersi sulla stessa strada.

