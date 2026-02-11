Mondo

Dal “dossier Emirati” al diplomatico dell’Onu: il frullato Epstein Files

Vittorio Da Rold
11 febbraio 2026 • 20:04

La ministra alla Giustizia Usa Pam Bondi sotto torchio al Congresso per come sono state trattate le vittime dello scandalo, molte delle quali presenti in aula, si rifiuta di scusarsi. Le mail con la capa dei diritti umani di Abu Dhabi: «Ti presento mia sorella». Shock francese per il coinvolgimento di Fabrice Aidan: «Siamo indignati»

Sale la pressione politica dei democratici americani per ritardi e omissis del governo di Donald Trump (citato un milione di volte nei File del finanziere pedofilo) mentre la commissione Giustizia del Congresso ha torchiato Pam Bondi, ministra della Giustizia degli Stati Uniti per la sua condotta opaca e reticente sugli Epstein files. Alcune vittime di Jeffrey Epstein erano presenti all'audizione della ministra della Giustizia alla commissione giustizia della Camera. Fra le presenti c’erano Ther

Vittorio Da Rold
Dopo essersi laureato alla facoltà di Storia e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano ha iniziato la carriera di giornalista nel 1986 a ItaliaOggi di Marco Borsa e Livio Sposito dopo aver collaborato all'Ipsoa di Francesco Zuzic e Pietro Angeli. Segue la politica estera e l'economia internazionale con un occhio di riguardo per tutto ciò che è ad Est rispetto all'Italia: dalla Polonia alla Turchia, dall'Austria alla Grecia fino ad arrivare all'Iran. È stato Media Leader del World Economic Forum.