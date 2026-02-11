Dal “dossier Emirati” al diplomatico dell’Onu: il frullato Epstein Files

true false

Sale la pressione politica dei democratici americani per ritardi e omissis del governo di Donald Trump (citato un milione di volte nei File del finanziere pedofilo) mentre la commissione Giustizia del Congresso ha torchiato Pam Bondi, ministra della Giustizia degli Stati Uniti per la sua condotta opaca e reticente sugli Epstein files. Alcune vittime di Jeffrey Epstein erano presenti all'audizione della ministra della Giustizia alla commissione giustizia della Camera. Fra le presenti c’erano Ther