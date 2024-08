Dopo giorni di proteste contro il governo sfociate in violenti scontri con centinaia di morti e feriti, la situazione del paese precipita nel caos. La presidente si è rifugiata in India

La premier del Bangladesh, Sheikh Hasina, si è dimessa e ha lasciato il Paese. Lo riferiscono fonti di stampa del Paese, in cui da un mese sono in corso scontri violenti tra forze dell'ordine e movimenti studenteschi antigovernativi.

Secondo il capo dell'esercito, i militari formeranno un governo ad interim in seguito alle dimissioni di Hasina, che ha invitato gli studenti coinvolti nei disordini «a mantenere la pace e ad aiutarci».

La premier bangladese ha lasciato il paese

Migliaia di manifestanti del Bangladesh hanno preso d'assalto il palazzo della premier nella capitale Dacca pochi minuti dopo che Sheikh Hasina ha lasciato la sua residenza ufficiale, insieme alla sorella. Il canale televisivo 24 del Bangladesh aveva trasmesso le immagini della folla che entrava nella residenza ufficiale.

Secondo la Cnn, che cita a sua volta fonti vicine al capo del governo, Hasina avrebbe abbandonato Dacca in elicottero ed è atterrata in India nella città nordorientale di Agartala.

Hasina e la sorella hanno lasciato Gono Bhaban per raggiungere «un luogo più sicuro», hanno riferito le fonti del governo, secondo cui la premier avrebbe avuto intenzione di registrare un discorso prima di lasciare Gono Bhaban, la residenza ufficiale del primo ministro, «ma non ne ha avuto la possibilità».

Sabato la prima ministra si era detta disponibile a confrontarsi con i movimenti studenteschi, sostenendo che la porta di Ganabhaban «è aperta» al dialogo.

Hasina aveva detto di non volere alcun conflitto e aveva chiesto alle autorità di liberare gli studenti arrestati senza accuse specifiche, garantendo che ogni omicidio avvenuto durante le proteste sarà oggetto di un'indagine. Il 18 luglio è stata quindi istituita una commissione d'inchiesta, presieduta da un giudice dell'Alta corte della Corte suprema.

«Nessuno di coloro che stanno compiendo violenze è uno studente. Sono terroristi», aveva dichiarato Hasina attraverso un suo portavoce, Sarwer-E-Alam Sarker.

La prima ministra aveva, inoltre, tenuto domenica una riunione del Comitato nazionale per gli affari di sicurezza, disponendo da lunedì a mercoledì tre giorni di vacanze «generali» e coprifuoco nazionale.

Nonostante ciò, i leader dei movimenti studenteschi avevano dichiarato una campagna di disobbedienza civile nei confronti delle misure del governo. Il movimento degli Studenti anti-discriminazione, uno dei gruppi più attivi dietro alle manifestazioni, aveva comunque convocato una “marcia verso Dacca”; i dimostranti avevano chiesto le dimissioni di Hasina, accusata di aver ordinato l'uccisione di più di cinquanta studenti.

Il Movimento degli studenti anti-discriminazione, fondato inizialmente per protestare contro il sistema delle quote riservate nei posti di lavoro pubblici, si è trasformato in un movimento antigovernativo più ampio quando la repressione delle contestazioni popolari da parte del governo si è fatta sempre più violenta.

I bilanci degli scontri

Lunedì a Dacca sono segnalati massicci schieramenti di soldati e polizia che pattugliano le strade principali e barricano i percorsi verso l'ufficio della prima ministra Sheikh Hasina, preso d’assalto dai manifestanti.

Oltre che nella capitale, nell’ultimo mese gli scontri tra studenti, agenti e attivisti della Lega popolare bengalese (Al), il partito di governo, hanno lasciato vittime in numerose altri centri abitati, in particolare Sirajganj, nella parte nord occidentale del Paese.

Al momento, sono almeno trecento le persone morte nei disordini, secondo un bilancio dlel'Afp sulla base delle notizie fornite da agenti di polizia, funzionari e fonti sanitarie ufficiali del paese. Almeno 32 bambini sono stati uccisi durante le proteste del mese scorso, ha comunicato l'Unicef venerdì. Solo domenica, il primo giorno di disobbedienza civile, il bilancio era di almeno 91 morti, tra cui 14 agenti di polizia.

Anche i feriti sarebbero centinaia, secondo i media bengalesi. Le fonti locali affermano che le forze dell'ordine hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni e proiettili in gomma per disperdere i manifestanti. Gli arresti potrebbero essere più di 2.800.

Le proteste in corso hanno spinto le altre autorità competenti a ordinare la chiusura di tutte le scuole e delle università fino a data da destinarsi.

Qualche settimana fa il governo aveva anche disposto un blocco dell'accesso a internet sui dispositivi mobili. Facebook, la piattaforma più utilizzata dagli studenti per condividere informazioni sulle manifestazioni, è parzialmente inaccessibile nel paese.

Le radici delle proteste

Il movimento di protesta era nato originariamente per opporsi al sistema di assunzione della pubblica amministrazione. Il regolamento prevedeva che venisse riservata una quota del trenta per cento ai figli e ai nipoti dei combattenti per la libertà del 1971, il dieci per cento alle donne, un altro dieci per cento basato sui distretti di provenienza e sulla popolazione, il cinque per cento alle minoranze etniche e l'uno per cento alle persone con disabilità.

Questo sistema era già stato oggetto di contestazioni nel 2008, nel 2013 e nel 2018. Durante le proteste del 2018, il governo, guidato anche allora da Hasina, aveva limitato queste quote ai posti di lavoro di classe inferiore, ma il 5 giugno di quest’anno, l'Alta Corte aveva ordinato il ripristino delle regole pre-2018, scatenando nuovamente disordini nel paese.

Il 16 luglio, dopo la morte di sei persone durante le contestazioni, le manifestazioni sono sfociate in violenti scontri, fino all'imposizione da parte delle istituzioni di un coprifuoco il 18 e 19 luglio.

Le proteste si sono placate temporaneamente dopo che la divisione d'appello della Corte suprema, il 21 luglio, ha annullato la sentenza del 5 giugno, riducendo le quote bloccate dal 56 per cento al 7 per cento, con solo il cinque per cento riservato ai discendenti dei combattenti della guerra d'indipendenza e il due per cento alle altre categorie protette.

I disordini sono però poi ricominciati al fronte delle uccisioni e degli arresti degli studenti coinvolti nei movimenti di luglio.

L’esecutiva ha poi accusato il Partito Nazionalista del Bangladesh (Bnp) e il Congresso Islamico del Bangladesh (Jamaat), principali partiti di opposizione, di aver infiltrato estremisti violenti nei movimenti. Alcune delle organizzazioni studentesche coinvolte nelle proteste sono così state bandite, ai sensi della sezione 18 della Legge antiterrorismo bangladese del 2009.

Le reazioni internazionali

Nelle scorse settimane, numerose organizzazioni internazionali della società civile hanno denunciato le autorità bangladesi di aver usato una forza eccessiva contro i manifestanti, un'accusa a cui il governo ha risposto difendendo la propria gestione dei disordini. Il ministro degli Esteri bangladese ha negato che le forze di sicurezza abbiano sparato a vista o dall'elicottero, e ha promesso indagini imparziali sugli atti di terrorismo.

Numerosi media, tra cui la Cnn, hanno accusato l'esercito di aver sparato colpi di avvertimento nel cielo e verso i manifestanti; i materiali video, però, sono scarsi per il quasi totale blocco della rete internet nel paese.

Il responsabile dei diritti umani delle Nazioni Unite, Volker Türk, ha chiesto la fine della «violenza scioccante» e ha esortato i politici e le forze di sicurezza del Bangladesh rilasciare coloro che sono detenuti arbitrariamente e ripristinare il pieno accesso a Internet.

«I continui sforzi per reprimere il malcontento popolare, anche attraverso l'uso eccessivo della forza e la deliberata diffusione di informazioni errate e l'incitamento alla violenza, devono cessare immediatamente», ha aggiunto Türk.

© Riproduzione riservata