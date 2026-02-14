La rinascita del Bangladesh: «Ci siamo ripresi i nostri diritti»

Le urne hanno sancito la rivincita di Tarique Rahman e la vittoria sugli islamisti dopo il rovesciamento del governo autoritario di Sheikh Hasina, la lady di ferro asiatica. Scongiurati i rischi di brogli e la corruzione, nel paese c’è un clima di festa,.ma c’è anche chi teme il ritorno dei vecchi oligarchi. Il nuovo premier: «Creerò 10 milioni posti di lavoro in cinque anni»