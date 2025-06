Gli isolazionisti intransigenti attaccano il presidente, difeso da altri pretoriani. In mezzo ci sono repubblicani mainstream da sempre aggressivi verso l’Iran

Il pensiero Maga – Make America Great Again – è un culto personalistico che si trasforma per assecondare gli stati emotivi del capo, non una dottrina con premesse e conseguenze. Ma uno dei tre elementi stabili nel cangiante guazzabuglio trumpiano era la visione isolazionista e il generale disimpegno degli Stati Uniti dagli affari del mondo.

Il successo politico di Donald Trump si deve anche a questo: perfino nei fallimentari tentativi elettorali degli anni Novanta l’immobiliarista arancione si poneva sulla scia della corrente isolazionista della destra, quello che un tempo venivano chiamati “paleocon”, opposti agli internazionalisti “neocon” che volevano civilizzare e democratizzare il mondo, se necessario con la forza militare.

La psicologia politica del mondo Maga si svolge generalmente nell’orizzonte della pacificazione e del ritorno agli affari domestici, non nella distribuzione di missili bunker-buster o nel tentativo di rovesciare regimi. Giusto un mese fa il presidente ha tenuto di fronte alla corte saudita di Mohammed bin Salman una lectio magistralis sui danni fatto da globalisti e neoconservatori per cambiare il mondo a propria immagine, mentre i regni del Golfo hanno trovato la propria via allo sviluppo e alla realizzazione di sé, senza attendere il manuale di istruzioni dell’Occidente liberale. Gli altri due elementi stabili sono la lotta all’immigrazione e la politica dei dazi.

L’attacco di Israele all’Iran, che Trump appoggia con convinzione totale, fino a considerare un intervento diretto degli Stati Uniti contro Teheran – evento che ridefinirebbe all’istante la sua presidenza – ha messo in crisi il principio e spaccato all’istante il già confuso universo Maga.

Si è aperto così uno scontro fra diverse fazioni, che ora si somministrano a vicenda test di purezza per stabilire chi sono gli interpreti ortodossi dello spirito Maga.

Isolazionisti arrabbiati

Si possono distinguere almeno tre gruppi, in vari modi in conflitto fra loro. Il primo è quello degli isolazionisti trumpiani più intransigenti, che sono inorriditi e imbufaliti per il tradimento plateale di uno dei pilastri della politica estera a trazione nazionalista, tutta giocata sul rifiuto tanto della dottrina Bush quanto del globalismo liberale dell’epoca Clinton, considerate due facce della stessa ideologia.

I volti più noti di questa corrente sono l’anchorman Tucker Carlson, l’ex stratega Steve Bannon, il vertice dell’intelligence Tulsi Gabbard, la deputata complottista Marjorie Taylor Greene e l’influencer Jack Posobiec. Tutti sono apertamente critici verso la china presa da Trump: nel caso di Carlson il disaccordo si è trasformato in un velenoso duello a distanza, mentre Gabbard rischia seriamente di rimetterci il posto.

«Non ho idea di cosa Tucker Carlson dica. Dovrebbe prendere un network televisivo e dire quel che pensa, così la gente lo ascolterebbe», ha detto Trump, che ha chiamato quello che un tempo era il suo giornalista di riferimento a Fox “kooky”, cioè strambo. Per Carlson, Bannon e compagnia la svolta belligerante e internazionalista di Trump è il tradimento supremo di Trump stesso, e stanno denunciando apertamente la palese contraddizione.

Trump ha spiegato senza infingimenti come stanno le cose nel suo universo a un giornalista dell’Atlantic che gli chiedeva conto delle contraddizioni che gli vengono rimproverate: «Considerando che sono io che ho sviluppato l’idea dell’America First, penso di essere io quello che deve decidere in cosa consiste». Insomma, la dottrina Trump è ciò che Trump dice ora, anche se contraddice ciò che lui stesso ha detto mercoledì.

Adepti sulla difensiva

Il secondo gruppo è fatto da adepti trumpiani con curricula altrettanto intransigenti, ma che di fronte alla svolta iraniana stanno decisamente con il presidente. Ci sono gli anchorman Mark Levin, Ben Shapiro e Sean Hannity, l’influencer e maestra di complotti Laura Loomer e, naturalmente, figure istituzionali fra cui spicca il presidente JD Vance, la persona che dopo Trump si è spesa di più per contrastare la mentalità neocon che del resto lo aveva a sua volta sedotto quando era un giovane Marine che voleva salvare il mondo, americanizzandolo.

Tutte queste voci sostengono le ragioni della distruzione dell’arsenale nucleare iraniano e anche del regime change, e attaccano frontalmente i rappresentanti del primo gruppo. Loomer, che ha una cospirazione per spiegare qualunque cosa, dice che al vera ragione dello scontro è che Carlson è «controllato dai musulmani», visto che la sua «azienda editoriale è finanziata da un investitore musulmano mezzo pachistano e mezzo iraniano che passa molto tempo in Qatar».

Nel gruppo chi in questo momento deve fare le acrobazie più complicate è Vance, che in lungo post ha concesso che «ha ragione chi è preoccupato dall’impegno all’estero dopo 25 anni di politica estera idiota», ma, si è cautelato, «credo che il presidente abbia guadagnato un po’ di credibilità su questo tema». Qualunque cosa voglia dire.

Il terzo gruppo, infine, è fatto di repubblicani che una volta erano considerati mainstream – i senatori Lindsey Graham, Ted Cruz e Tom Cotton, ad esempio – e hanno dovuto abdicare al loro internazionalismo aggressivo per potere essere ammessi alla corte del re Maga. Ora si trovano di fronte alla felice e inaspettata circostanza in cui il presidente dice le cose che loro sostenevano una decina d’anni fa, quando però il Trump di allora li fustigava per malamente per questo, minacciando di polverizzarli alle primarie. Oggi li applaude senza fare una piega.

© Riproduzione riservata