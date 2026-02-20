LEGAMI DI VECCHIA DATA

«L’appartamento di Barak», i file di Epstein inguaiano il nemico di Netanyahu

Former Israeli Prime Minister Ehud Barak during a press conference EPA/ABIR SULTAN
Davide Lerner
20 febbraio 2026 • 07:00

Nella casa newyorchese frequentata dall’ex premier israeliano furono installate telecamere di sicurezza e sensori alle finestre in coordinamento con il consolato israeliano a New York

La bufera globale scatenata dalla pubblicazione dell’archivio Epstein scuote anche Israele. La liaison fra il ricco lobbista e trafficante di minorenni Epstein e l’establishment della politica e della sicurezza israeliano ha un nome e cognome: quello di Ehud Barak, ex primo ministro e capo dell’esercito, una delle figure più eminenti e rispettate della storia del paese. Che Barak avesse fatto parte della cerchia di Epstein era noto da anni, ma i documenti inediti pubblicati negli ultimi mesi han

Davide Lerner

Giornalista italiano, attualmente ricercatore al Reuters Institute di Oxford. È una voce di Radio 3 e ha lavorato per tre anni nella redazione del quotidiano Haaretz in Israele. Ha scritto Il sentiero dei dieci, una storia fra Israele e Gaza (Piemme 2024). 