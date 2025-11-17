Mondo

Barricati nei tunnel: cento uomini di Hamas “bloccano” il piano Usa

Bianca Senatore
17 novembre 2025 • 19:56

È stallo sul piano di pace. Più o meno cento miliziani  da settimane sono bloccati nel sottosuolo di Rafah, che è sotto controllo dell’Idf. A causa dei dietrofront di Netanyahu cresce l’irritazione degli americani. Le fonti: «Non si arrenderanno e non consegneranno le armi». L’emissario di Trump, Witkoff, vedrà il premier israeliano e il capo dell’ufficio politico del gruppo islamista

La mediazione sta andando avanti da giorni, con delegati statunitensi e israeliani, ma non sembra che si sia arrivati a una soluzione: a Rafah i miliziani di Hamas restano barricati in un tunnel. Sono circa un centinaio e da settimane, ormai, sono bloccati nel sottosuolo della città al confine con l’Egitto che è totalmente controllata dall’Idf. Nei giorni scorsi si era parlato di un possibile accordo con Israele: secondo le fonti, l’Idf che avrebbe consentito ai combattenti in cambio, del corpo

Per continuare a leggere questo articolo

Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.