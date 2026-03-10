La battaglia dei night show nell’era Trump, i comici sono diventati la prima linea

Tra nuove regole, pressioni politiche e aziende spaventate dalla reazione di Trump, il caso Colbert – e in generale la satira giornalistica – è diventato il banco di prova del futuro stesso della televisione americana. Uno scontro aperto tra il controllo di contenuti e le libertà costituzionali

Per chi non l’avesse mai visti, i video dei late-night show sono ormai facilmente reperibili sulla rete e sono esilaranti e istruttivi documenti dell’America dell’era Trump. Il late-night show nato negli Stati Uniti negli anni Cinquanta come evoluzione del varietà radiofonico è diventato un’istituzione culturale capace di trasformare la politica in intrattenimento serale. Da John F. Kennedy a Ronald Reagan da Bill Clinton con il celebre sassofono, sino a Trump che nel 2016 da candidato si prestò