Il premier libanese: «ci trascinano in una guerra che non vogliamo»

Beirut, esodo di massa dai quartieri di Hezbollah. «Emergenza umanitaria»

Agnese Ranaldi
06 marzo 2026 • 19:25

L’Idf ha martellato la periferia sud della capitale libanese: almeno 26 attacchi aerei. Dopo l’ordine di evacuazione quasi mezzo milione di residenti ha raccolto in fretta le proprie cose riversandosi sulle strade. Il premier libanese: «Ci stanno trascinando in una guerra che non vogliamo, è un disastro umanitario»

«Abbiamo vissuto una nottata orribile, le persone non sapevano dove nascondersi. In quell’angolo? Nell’altro? È stato terribile». Una notte di intensi bombardamenti ha lasciato svegli e terrorizzati gli abitanti delle zone vicine al quartiere di Dahieh, a Beirut, nella notte tra giovedì e venerdì. La periferia sud della capitale libanese è stata presa di mira dai raid dell’aviazione israeliana che nelle ultime ore sono stati numerosi e ravvicinati, anticipati dall’ordine di evacuazione di massa

Per continuare a leggere questo articolo

Agnese Ranaldi
Agnese Ranaldi
Agnese Ranaldi

Laureata in Relazioni internazionali e poi in China&Global studies, si interessa di ambiente, giustizia sociale e questioni di genere con un focus su Cina e Sud-est asiatico. A volte è anche su La Stampa, Il Manifesto e China Files