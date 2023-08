La controffensiva ucraina continua con attacchi in territorio russo, ma gli Stati Uniti non approvano la nuova strategia di Kiev. Nel frattempo anche Mosca attacca l’Ucraina dal cielo

Nella notte tra martedì e mercoledì tre droni ucraini sono stati abbattuti nella regione di Mosca dal sistema di difesa aereo russo. Due sono stati neutralizzati senza problemi mentre il terzo ha perso il controllo e ha colpito un edificio in costruzione nella capitale.

Mercoledì mattina un nuovo bombardamento ha colpito il territorio russo, stavolta una struttura sanitaria a Belgorod, causando tre morti.

Gli attacchi di droni in Russia sono aumentati da quando due aerei senza pilota sono stati distrutti sul Cremlino all’inizio di maggio e sono diventati sempre più comuni negli ultimi mesi. In particolare la regione della capitale è sotto attacco da sei giorni e gli aeroporti di Mosca avevano sospeso i voli, che sono ripresi stamattina.

La strategia di effettuare attacchi spot in territorio nemico, però, non raccoglie consenso oltreoceano. Un portavoce del ministero degli Esteri degli Stati Uniti ha dichiarato che pur continuando a «fornire sostegno militare a Kiev, Washington non incoraggia né agevola gli attacchi sul territorio russo»

Bombardamenti russi

Nel frattempo anche Mosca continua ad attaccare Kiev. Nella notte sono stati colpiti dei silos di grano nelle regioni di Odessa e del Danubio per impedire all’Ucraina di esportare il cereale per vie alternative dopo che Mosca si è ritirata dall’accordo sul grano.

Mercoledì mattina è stata duramente colpita l’Ucraina orientale. Tre persone sono state uccise e due ferite in un bombardamento russo su due villaggi vicino a Lyman, mentre un istituto scolastico a Romny, nella regione di Sumy, è stato completamente distrutto.

Questione Wagner

Il tentato golpe della squadra paramilitare Wagner continua ad avere ripercussioni a Mosca. L’agenzia Ria Novosti ha confermato la rimozione del generale Serghei Surovikin, ex comandante dell’Aereonautica, per il presunto appoggio al capo di Wagner, Evgenij Prigožin.

