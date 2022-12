Non sono ancora note le cause della deflagrazione ma sul posto si sono recati oltre cento unità dei vigili del fuoco dato che l’acqua ha inondato la struttura fino al terzo piano e le strade circostanti. Per ora si contano due feriti e tutta l’area è stata transennata.

È esploso il noto acquario dell’AquaDom di Berlino, il più grande acquario cilindrico del mondo che si trovava all’interno dell’Hotel Radisson Blu. Non sono ancora note le cause della deflagrazione ma sul posto si sono recati oltre cento unità dei vigili del fuoco dato che l’acqua ha inondato la struttura fino al terzo piano e le strade circostanti. Per ora si contano due feriti e tutta l’area è stata transennata.

All’interno dell’AquaDom c’erano circa 1.500 pesci tropicali di cento specie diverse che lo hanno reso per anni uno degli acquari più suggestivi al mondo e visitato da migliaia di visitatori ogni settimana. Nel 2020 la “vasca” alta 16 metri e contenente un milione di litri d’acqua era stata modernizzata.

L’esplosione

Nei video che sono circolati online si vede la struttura completamente distrutta e l’acqua continuare a scorrere all’interno dell’Hotel. Non ci sono tracce dei pesci contenuti all’interno dell’acquario cilindrico.

Secondo la Bild la struttura ha ceduto per via di «affaticamento del materiale», mentre la polizia ha detto che le cause dell’esplosione sono ancora ignote.

