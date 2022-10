Il presidente degli Stati non chiude all’incontro con Vladimir Putin: «Non ho intenzione di incontrare» Putin, ha detto alla Cnn, «ma se per esempio venisse da me al G20 e mi dicesse “voglio parlare del rilascio di Griner”, allora lo vedrei. Dipenderà da cosa vuole discutere", afferma Biden riferendosi a Brittney Griner, la campionessa condannata a 9 anni di reclusione in Russia. Griner era stata fermata a Mosca lo scorso febbraio con l’accusa di possesso di stupefacenti, una condanna per il presidente Biden inaccettabile.

Copyright 2022 The Associated Press. All rights reserved.

L’intervista

Proprio martedì il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato che la Russia è pronta a considerare un’eventuale proposta di incontro tra Putin e Biden al G20 di novembre in Indonesia se questa venisse inoltrata.

Nell’intervista tuttavia Biden ha parlato di Putin come di un criminale di guerra. L’ipotesi che sia un folle per lui non è corretta: «Penso sia un attore razionale che ha sbagliato completamente i calcoli». Il presidente americano ha aggiunto che, pur ritenendo che Putin stia agendo in modo razionale, gli obiettivi del leader russo «non erano razionali».

Dopo il discorso pronunciato in occasione dell’invasione dell’Ucraina «ha parlato dell’idea di dover essere il leader della Russia che unisce tutti i russofoni - ha aggiunto Biden nell'intervista a Jake Tapper -. Penso sia irrazionale». E, ha proseguito, «credo che il discorso, i suoi obiettivi non fossero razionali», che «pensasse che sarebbe stato accolto a braccia aperte» e «penso abbia sbagliato completamente i calcoli». Nonostante l’apertura sul caso Griner, Biden ha concluso: «Ma attenzione, ha agito in modo brutale. Penso abbia commesso crimini di guerra. E quindi non vedo alcuna logica per incontrarlo ora».

Per il presidente degli Stati Uniti il suo omologo russo non arriverà a usare armi nucleari. «Non penso che lo farà», ha replicato.

«Penso che sia irresponsabile da parte sua parlarne». Le stesse minacce per Biden hanno un effetto destabilizzante e ha messo in guardia sui potenziali errori di valutazione che ne possono seguire.

© Riproduzione riservata