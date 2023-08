Il presidente statunitense, Joe Biden, si è recato ieri a Lahaina nella contea di Maui, la seconda isola più grande dell’arcipelago delle Hawaii, che a metà agosto è stata parzialmente distrutta dall’incendio più letale che abbia colpito l’America in più di un secolo, uccidendo 114 persone.

Biden ha incontrato i sopravvissuti alle fiamme, i soccorritori e funzionari statali e locali, dopo aver effettuato un tour aereo con il governatore della regione, il democratico Josh Green, sorvolando i quartieri anneriti dalle violentissimo incendio.

Le parole del presidente

Biden ha elogiato la «straordinaria resilienza» che ha mostrato la popolazione di Maui. Resilienza rappresentata perfettamente dall’albero banyan di 150 anni, un caro punto di riferimento a Lahaina, che è stato severamente colpito dalle fiamme ma è rimasto in piedi.

«So che è una metafora, ma siete voi, non c’è fine alle Hawaii» ha detto il presidente indicando il vecchio albero e assicurando poi che la «ricostruzione avverrà rispettando le tradizioni, i terreni sacri e le volontà della gente di Lahaina».

Green ha elogiato la pronta risposta delle autorità federali nei soccorsi e Biden ha precisato che i «funzionari federali sono ancora impegnati nella ricerca e nel salvataggio operazioni».

Associated Press/LaPresse

Per ora è stato perquisito l’87 per cento dell’isola ma per la restante parte serviranno almeno altre due settimane, mentre i soccorritori hanno comunicato al presidente che potrebbero non essere in grado di identificare tutti i morti.

Per manifestare maggiormente la sua vicinanza alla popolazione, Biden ha accostato il dolore che stanno provando i sopravvissuti a quello che ha provato lui stesso quando ha perso la prima moglie e sua figlia in un incidente stradale.

«Voglio anche che tutti voi sappiate che il paese è addolorato con voi e che farò tutto il possibile per aiutarvi a recuperare» ha concluso il presidente.

Le critiche

Nonostante le promesse di Biden, alcuni volontari e residenti hanno liquidato il viaggio del presidente come uno stratagemma di pubbliche relazioni in vista della rielezione nel 2024.

Alle critiche della popolazione locale si sono aggiunte quelle dei repubblicani che accusano Biden di aver taciuto sulla tragedia per diversi giorni mentre si trovava in vacanza – dopo un’iniziale messaggio di vicinanza alla cittadinanza – e di non essersi recato sul luogo prima. Ma il presidente stesso ha chiarito che ha aspettato a programmare la sua visita «per non essere d’intralcio ai soccorsi».

© Riproduzione riservata