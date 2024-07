Biden ha detto di sentirsi bene ma l’annuncio arriva in un periodo di pressioni sul presidente per le preoccupazioni sulla sua età e sulle sue condizioni di salute. Al terzo giorno della convention repubblicana, Vance ha accettato formalmente la proposta di Trump di essere candidato vicepresidente

Il presidente Usa Joe Biden è risultato positivo al Covid-19 e ha dovuto cancellare un evento della campagna elettorale a Las Vegas, nel pomeriggio di mercoledì. La Casa Bianca ha confermato, precisando che rientrerà a Delaware, dove sarà in isolamento mentre continua a lavorare. Il presidente ha detto di sentirsi bene, ma quest’ultimo annuncio avviene in un periodo di crescenti pressioni verso Biden per le preoccupazioni sulla sua età e sul suo stato di salute. «Mi ritiro dalla corsa alla Casa Bianca solo se me lo chiedono i medici», aveva detto martedì, aprendo per la prima volta alla possibilità di un ritiro.

Durante il terzo giorno della convention repubblicana a Milwaukee è salito sul palco il candidato vicepresidente scelto da Trump, J.D. Vance, che ha accettato formalmente la nomination e ha rivolto un appello della classe operaia, con una retorica populista.

Vance accetta formalmente la candidatura. Il discorso alla convention Al terzo giorno della convention repubblicana il 39enne senatore dell'Ohio, D.J. Vance ha preso parola sul palco ed è stato accolto da una lunga ovazione. Vance ha accettato formalmente la proposta di Donald Trump di nominarlo candidato vicepresidente. «Questa è una notte di speranza, di quello che l'America era e di quello che saremo presto», ha detto. Parlando poi del leader del partito repubblicano ha detto al pubblico che Donald Trump «è un duro, ma si preoccupa delle persone» e «serve un leader che non ci svenda alle multinazionali, ma difenda le compagnie e l'industria Usa che respinge la truffa del green di Joe Biden e Kamala Harris». Il paese ha bisogno, dice Vance di leader «che mettano l'America al primo posto», che «​​​​​risponda ai lavoratori, sindacalizzati e non» e che lotti per riportare in Usa le fabbriche. «Trump è la persona che realizzerà queste cose», ha affermato. EPA L'attentatore di Trump aveva fatto ricerche anche su Biden Thomas Matthew Crooks, il 20enne accusato di aver organizzato l'attentato contro Donald Trump, poi ucciso, aveva usato il suo cellulare per cercare immagini del tycoon e del presidente Joe Biden, oltre a una serie di personaggi pubblici. Secondo quanto riporta il New York Times, lo hanno riferito i funzionari dell'Fbi in una serie di briefing ai membri del Congresso. Il giovane avrebbe anche cercato online le date delle apparizioni pubbliche di Trump e della Convention democratica prevista per agosto a Chicago. Durante i briefing, i funzionari dell'Fbi hanno poi riferito che ci sono elementi che suggeriscono che il giovane fosse preoccupato per il suo stato mentale. Per Schumer sarebbe meglio che Biden si ritirasse Il leader dei democratici in Senato Chuck Schumer, riporta Abc citando alcune fonti, avrebbe detto a Joe Biden che la corsa migliore sarebbe un suo ritiro. Anche il politico californiano Adam Schiff ha esortato Biden a «passare la torcia», dicendo di dubitare che il presidente riesca a battere Donald Trump a novembre. Biden, che ha sempre respinto le richieste di ritiro, si starebbe ora mostrano più «ricettivo» di fronte alle discussioni sul suo futuro. Lo riporta Cnn citando alcune fonti, secondo cui il presidente sta chiedendo ai suoi consiglieri se ritengono che «Kamala Harris possa vincere le elezioni». Joe Biden positivo al Covid: «Mi sento bene» Joe Biden è positivo al Covid. La notizia è stata riportata prima dai media statunitensi e poi confermata dalla Casa Bianca. Ha quindi saltato una tappa della campagna elettorale a Las Vegas, dove era atteso a intervenire dall'organizzazione UnidosUS, che rappresenta gli ispanici e i latinos negli Usa. La Casa Bianca, in una nota, ha fatto sapere che il presidente rientrerà a Delaware, dove rimarrà in isolamento mentre continua a lavorare. Mentre Biden assicura di sentirsi bene, la pressione su un suo possibile ritiro dalla corsa cresce sempre di più, per la sua età e le sue condizioni di salute.

