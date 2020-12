Il presidente eletto degli Stati Uniti, Joe Biden, ha presentato ufficialmente le nomine per il team economico che lo accompagnerà nei prossimi anni del suo governo che inizierà ufficialmente il 21 gennaio 2021. Si tratta di una squadra al femminile che vede come segretaria del Tesoro, l’economista Janet Yellen. L’accademica è la prima donna a ricoprire l’incarico. Nel suo primo discorso, dopo la nomina l’ex presidente della Federal Reserve, ha detto di ritenere che la situazione economica del paese sia «gravissima» e di essere motivata ad agire il «prima possibile». Il vice di Yellen sarà Wally Adeyemo, afroamericano nato in Nigeria e attualmente presidente della Fondazione Obama a Chicago. Adeyemo ha detto di volere lottare per rendere l’economia americana meno «disuguale». Adeyemo è il primo afroamericano a diventare vicesegretario del Tesoro.

L’economista di Princetone, Cecilia Rouse, coordinerà invece Consiglio dei consulenti economici della Casa Bianca. Anche Rouse ha evidenziato nel suo primo intervento la necessità di rimettere in moto il mercato del lavoro statunitense. Neera Tanden sarà infine la prima donna a capo dell'ufficio bilancio. Nel suo discorso Tanden ha tenuto a ricordare il passato da migrante di sua madre dicendo «di volere dare a tutti le opportunità che mia mamma ha avuto». Tanden è presidente del think tank progressista Center for American Progress.

Le nomine dovranno essere approvate dal senato americano dove la maggioranza dei democratici non è però assicurata. Per questo sono in molti a mettere la reale nomina di Tanden dopo che diversi senatori repubblicani si sono espressi contro il suo nuovo ruolo dopo che la donna ha attaccato fortemente i repubblicani negli ultimi anni. Con le nuove nomine Biden si appresta a chiudere il cerchio della sua squadra di governo dopo avere annunciato nei giorni precedenti di avere scelto il diplomatico Antony Blinken come segretario di Stato, l’ex segretario di stato sotto l’amministrazione Obama, John Kerry, come inviato speciale per il clima, e Alejandro Mayorkas come segretario della Sicurezza interna.

