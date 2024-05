Svolta clamorosa su Israele di Joe Biden, che in una intervista in esclusiva alla Cnn ha detto per la prima volta di voler condizionare le forniture militari, continuando con quelle difensive ma non quelle offensive se invaderà Rafah. Parole che arrivano dopo la prima sospensione dell'invio di migliaia di bombe americano fornite all'alleato.

«I civili sono stati uccisi a Gaza come conseguenza di quelle bombe e di altri modi in cui vengono attaccati i centri abitati», ha detto il presidente in riferimento alle bombe da una tonnellata la cui spedizione è stata fermata la scorsa settimana. <Ho detto chiaramente che se entrano a Rafah, non sono ancora andati a Rafah, se entrano a Rafah, non fornirò le armi che sono state usate storicamente per affrontare Rafah, per affrontare le città», ha detto il presidente.