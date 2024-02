Il segretario di stato Usa ha in programma un incontro con il presidente egiziano Al Sisi per discutere degli sforzi diplomatici per il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e una tregua umanitaria nella Striscia. L’esercito statunitense ha dichiarato di aver colpito droni houthi carichi di esplosivo

Il segretario di stato Usa Antony Blinken è in viaggio verso Il Cairo per un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah Al Sisi. La prima tappa della sua quinta visita nella regione dal 7 ottobre è stata Riyadh, in Arabia Saudita, per discutere con il principe ereditario Mohammed bin Salman degli sforzi per incrementare gli aiuti umanitari a Gaza e del coordinamento regionale per assicurare una fine duratura alla crisi nella Striscia. Lo riferisce il portavoce Matthew Miller.

Blinken si recherà anche in Qatar, in Israele e in Cisgiordania, per trovare un accordo che assicuri il rilascio degli ostaggi nelle mani di Hamas e una tregua umanitaria che consenta l’assistenza umanitaria ai civili a Gaza, oltre a lavorare con i partner per creare una «regione integrata e pacifica che garantisca sicurezza duratura agli israeliani e ai palestinesi». «Continuerà a lavorare per evitare l’allargamento del conflitto», si legge nel comunicato stampa, adottando azioni perché gli Stati Uniti «difendano il proprio personale e il diritto alla libertà di navigazione nel mar Rosso».

Lo spostamento verso Doha è previsto per oggi, martedì 6 febbraio: qui Blinken incontrerà l’emiro del Qatar, lo sceicco Tamim bin Hamad al- Thani, e il primo ministro e ministro degli Esteri, lo sceicco Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al-Thani.

Nel mar rosso

L’esercito statunitense ha confermato di aver colpito delle imbarcazioni houthi: si tratta di Usv, Unmanned surface vehicle, veicoli di superficie navale a pilotaggio remoto, controllate dai ribelli yemeniti. Secondo l’agenzia Reuters, si tratta di droni carichi di esplosivo.

Il Commando centrale Usa, in un tweet, ha definito i veicoli come «una minaccia imminente alle navi della marina statunitense e ai mercantili nella regione». Questi attacchi, continua il Commando, «proteggeranno la libertà di navigazione e renderanno le acque internazionali più sicure».

Una nave britannica è stata attaccata nelle acque del mar Rosso, nei pressi di Hodeida nello Yemen, ma nessuno ha ancora rivendicato l’attacco, che avrebbe causato lievi danni alle finestre.

