Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato oggi a Gerusalemme il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Nel corso dell'incontro Blinken ha discusso degli sforzi in corso per raggiungere un cessate il fuoco immediato a Gaza come parte di un accordo sugli ostaggi e ha ribadito che è Hamas a ostacolare il cessate il fuoco.

«Il segretario ha discusso del miglioramento nella fornitura di aiuti umanitari a Gaza dopo l'appello del presidente Biden e del primo ministro Netanyahu del 4 aprile e ha ribadito l'importanza di accelerare e sostenere tale miglioramento» si legge in una nota. «Il segretario Blinken ha riaffermato l'impegno degli Stati Uniti per la sicurezza di Israele. Ha inoltre discusso della necessità di evitare un’ulteriore espansione del conflitto e ha aggiornato il primo ministro sugli sforzi in corso per garantire una pace duratura e sostenibile nella regione. Il segretario ha ribadito la chiara posizione degli Stati Uniti su Rafah».

Il premier israeliano, però, non ha lasciato molti margini. Se il movimento islamista palestinese Hamas continuerà a chiedere la fine della guerra, Israele non accetterà alcun accordo sul rilascio degli ostaggi e lancerà l'operazione militare a Rafah, nella Striscia di Gaza, è il ragionamento.

«Israele è pronto a qualsiasi iniziativa per il ritorno degli ostaggi e le sue forze si stanno preparando per svolgere qualsiasi missione operativa a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza» ha aggiunto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant nel colloquio con il segretario di Stato.

Le proteste

Intanto, negli Stati Uniti, la protesta sui campus si allarga, dopo che 230 persone sono state arrestate durante lo sgombero dell’occupazione di un’edificio della Columbia.

Le manifestazioni pro Palestina hanno infiammato anche la costa ovest, dove nella notte sono scoppiati scontri tra i gruppi che si erano accampati nell'Università della California, a Los Angeles. Alcuni dei manifestanti erano armati di grossi bastoni che poi hanno usato contro le persone presenti.

© Riproduzione riservata