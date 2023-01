Benché fosse programmato da tempo, il viaggio arriva in un momento di alta tensione. Giovedì dieci persone sono state uccise in un blitz antiterroristico dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin; venerdì un attentatore palestinese ha compiuto un attacco mortale fuori una Sinagoga di Gerusalemme est nel quale sono state uccise sette persone

Il Segretario di stato americano, Antony Blinken, è arrivato in Egitto ospite del presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. È la prima tappa di un viaggio di tre giorni in medio oriente che porterà Blinken a incontrare anche i vertici del nuovo governo israeliano guidato da Benjamin Netanyahu a Gerusalemme e il leder palestinese Mahmoud Abbas a Ramallah.

Riportare la calma

Benché fosse programmato da tempo, il viaggio arriva in un momento di alta tensione. Giovedì dieci persone sono state uccise in un blitz antiterroristico dell’esercito israeliano nel campo profughi di Jenin; venerdì un attentatore palestinese ha compiuto un attacco mortale fuori una Sinagoga di Gerusalemme est nel quale sono morte sette persone. La violenza rischia un’ulteriore escalation, anche perché alla guida di Israele c’è uno degli esecutivi più di destra della storia.

In Egitto Blinken ha incontrato il presidente al Sisi e il suo omologo Shoukry, con i quali gode di ottime relazioni nonostante le critiche di Joe Biden sul rispetto dei diritti umani nel paese. I diplomatici egiziani sono in prima linea nelle trattative con Israele e hanno avuto un ruolo importante nel porre fine alla crisi della primavera del 2021 iniziata con le proteste dei palestinesi contro alcuni sgomberi nel quartiere di Sheikh Jarrah.

Cosa vogliono gli Stati Uniti

A Gerusalemme Blinken discuterà con il primo ministro israeliano anche dei negoziati, attualmente in stallo, per il raggiungimento di un accordo sul nucleare iraniano. Le proteste interne nel paese e il sostegno di Teheran alla Russia nella guerra in Ucraina hanno isolato ancora di più l’Iran e bloccato le trattative in corso a Ginevra. Ma per Israele è di primaria importanza fermare la crescita nucleare iraniana.

Per quanto riguarda la questione israelo-palestinese, secondo quanto dichiarato dal Dipartimento di stato americano Antony Blinken chiederà il mantenimento dello status quo nella spianata delle moschee, dopo che la visita del ministro per la Pubblica sicurezza, Itamar Ben-Gvir, è stata vista come una provocazione contro i palestinesi.

La linea dell’amministrazione Biden è stata chiara durante la visita del presidente degli Stati Uniti in medio oriente della scorsa estate. Washington continua a lavorare per la soluzione dei due stati, un’idea però che Netanyahu non ha mai accettato e sulla quale difficilmente farà compromessi.

