Mercati vanno in tilt per il “doppio blocco” di Hormuz ed Bab el-Mandeb

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La soglia psicologica è stata superata. Il prezzo dei derivati sul petrolio di qualità Brent, scambiati sulla Borsa di Londra e considerati riferimento per il mercato europeo, è aumentato di un ulteriore 7% rispetto a giovedì. A fine giornata il prezzo ha superato i 100 dollari al barile. Sono livelli che non si vedevano da inizio giugno, prima dell’accordo tra Iran e Stati Uniti per la fine dei bombardamenti: il segnale più chiaro della paura dei mercati per quanto sta avvenendo intorno alla pe