hormuz e Bab el-Mandeb

Mercati vanno in tilt per il “doppio blocco” di Hormuz ed Bab el-Mandeb

Stefano Vergine
Segui Domani su Google
23 luglio 2026 • 21:09

La soglia psicologica è stata superata:  il petrolio ha di nuovo sfondato i 100 dollari a barile, borse europee in rosso. La Bce per ora lascia invariati i tassi

La soglia psicologica è stata superata. Il prezzo dei derivati sul petrolio di qualità Brent, scambiati sulla Borsa di Londra e considerati riferimento per il mercato europeo, è aumentato di un ulteriore 7% rispetto a giovedì. A fine giornata il prezzo ha superato i 100 dollari al barile. Sono livelli che non si vedevano da inizio giugno, prima dell’accordo tra Iran e Stati Uniti per la fine dei bombardamenti: il segnale più chiaro della paura dei mercati per quanto sta avvenendo intorno alla pe

Stefano Vergine
Stefano Vergine
Stefano Vergine

È un giornalista freelance specializzato in inchieste economiche. Ha fatto parte dei consorzi internazionali Eic e Icij. I suoi lavori sono stati pubblicati tra gli altri da Bbc, Politico.eu, Rai. È autore di diversi saggi-inchiesta tra cui Il Libro nero della Lega (Laterza) con lo scoop sul Russiagate. Panama Papers, una delle inchieste che ha realizzato, ha ricevuto il premio Pulitzer nel 2017. Il suo ultimo podcast s'intitola “Simone”.