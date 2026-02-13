Bluff sul Piano Mattei: due anni con pochi fondi e zero chiarezza

true false

Nell’ultimo mese si sono moltiplicati visite di stato, incontri e firme di accordi e intese affinché la premier Giorgia Meloni potesse presentare, venerdì 12 febbraio ad Addis Abeba, un bilancio quanto più corposo dei primi due anni del Piano Mattei. Lo farà nell’ambito del vertice Italia-Africa, al quale parteciperanno decine di capi di stato e di governo del continente, con i quali Meloni si confronterà sui risultati del Piano sperando di ottenere nuove adesioni. Sabato, invece, la premier sar