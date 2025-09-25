Bombardieri in Alaska e droni sul Mar Baltico. Putin cerca il casus belli

true false

Giovedì, per la terza volta in una settimana, misteriosi droni sono stati avvistati in diversi aeroporti danesi, causando chiusure, disagi e ritardi. Si tratta di azioni compiute da «professionisti», dice il governo danese. Nessuna accusa finora, ma tutti gli occhi sono puntati sulla Russia dopo che all’inizio di settembre 19 droni di Mosca sono sconfinati in territorio polacco e dopo l’incursione nello spazio aereo estone di quattro caccia russi la scorsa settimana. Giovedì, altri quattro aerei